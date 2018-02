En el marco de la jornada de paro nacional, el titular de La Bancaria respaldó la medida de fuerza y anticipó que es la primera de un plan de lucha hasta que el sector empresario abandone el techo del 9 por ciento que quieren imponer en la paritaria. “Casi como un acto de imposición dicen que es un 9 o nada. Cuando no hay vocación de negociación lamentablemente llegamos a las medidas de fuerza”, reafirmó Sergio Palazzo y anticipó que también habrá paro bancario el 19 y 20 próximos y que su gremio se sumará a la movilización del 21.

"Hemos hecho tres propuestas distintas y han sido todas rechazadas. El sector empresario insiste con el 9 casi como un acto de imposición”, explicó en diálogo con AM750 sobre el motivo del paro que se desarrolla en todos los bancos del país. Palazzo aclaró, para tranquilidad de los clientes, que no va a faltar efectivo dado “el nivel de desregulación que hizo este Gobierno” que permite retirar dinero desde diferentes comercios, como farmacias y supermercados. “Todas cadenas cercanas al Gobierno”, sostuvo el dirigente.

Palazzo planteó también que con la emisión de billetes de mayor denominación actualmente los cajeros tienen hasta 15 veces más dinero que antes, por lo que dijo que la campaña de miedo de que podría faltar efectivo es producto de la “desinformación y demonización hacia los dirigentes sindicales”. "Buscan que los trabajadores no tengan representación sindical. Prefiero que me demonicen los grandes medios vinculados al Gobierno y el Gobierno antes de que mis compañeros me reclamen por no defender lo que tengo que defender", sentenció el dirigente.

En relación al reclamo, Palazzo aclaró que los mismos dueños de los bancos creen que el 9 por ciento es “una irracionalidad” pero que fueron presionados por el Gobierno para fijar ese número. “Ellos mismos nos dicen que es una irracionalidad plantear el 9 por ciento pero que desde el Gobierno los presionan para no modificar la propuesta. Esta es una primera medida, cuando los banqueros y dueños de los bancos saquen la cuenta de la cantidad de plata que pierden con cada paro van a tener que negociar”, sostuvo el representante de los trabajadores bancarios, que dijo que su gremio se sumaría a la movilización del 21 convocada por Moyano.

"No hay un escenario de división sino de decantación de la CGT –dijo por último Palazzo-. Nuestra responsabilidad como dirigentes gremiales es articular la protesta social".