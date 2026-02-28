Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

El defensor asume que se trataría de una cuestión política

Presunto narco detenido en la frontera

Se trata de Adrián Roberto Escalada, más conocido como “Conde”, quien fue aprehendido tras un pedido de Interpol.

La orden de captura había sido emitida en 2022.
El hecho causa conmoción política del lado de Bermejo. (Prensa -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Furiase asume en reemplazo de Lew

Cambios en Finanzas

Cartelera

La causa conocida como "El villazo", cincuenta años después

Recurso contra vergonzosa sentencia

Por Lorena Panzerini

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de febrero

Exclusivo para

Washington aumenta la presión

El portaaviones Gerald R. Ford se suma al despliegue de Estados Unidos contra Irán

Por casi 900 millones de dólares

Suiza bloqueó activos millonarios venezolanos

En enero se gastaron divisas por 1073 millones en turismo al exterior

El dólar se mueve hacia la puerta de salida

Se cumplen 45 años del campeonato ganado en 1981

La historia de amor entre Boca y Diego Maradona

Por Alejandro Duchini

El País

Marcha contra la reforma laboral

“Esta ley abre la puerta del infierno”

Será el martes en la Cámara de Diputados

Los organismos de DD.HH. harán una conferencia por las restricciones en la prisión domiciliaria de CFK

Padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica

Darío Lopérfido murió a los 61 años

Se sancionó la reforma del Régimen Penal Juvenil en el Senado

El Gobierno logró bajar la edad de punibilidad a 14 años

Economía

Con la reforma laboral, Argentina va a contramano de lo que avanza en el mundo

Podría ser así

Por David Cufré

En enero se gastaron divisas por 1073 millones en turismo al exterior

El dólar se mueve hacia la puerta de salida

Industria para unos pocos

El acero refleja cómo la economía se mueve en dos direcciones

Por Juan Garriga

Todos los aumentos que se vienen

Los servicios levantan el piso de inflación de marzo

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de febrero

Más pruebas contra Chacano

Se halló ADN de un sólo agresor en el cuerpo de Valeria Schwab

Fue velada en Remedios de Escalada

Repatriaron el cuerpo de la joven argentina muerta en Estados Unidos

Fallos, titubeos y postergaciones en la ciencia aeroespacial norteamericana

La NASA pospone para 2028 un nuevo alunizaje

Deportes

Reflexión sobre la épica coronación granate en Río de Janeiro

Lanús, su Maracanazo y la hora de los depredadores

Por Gustavo Veiga

Se cumplen 45 años del campeonato ganado en 1981

La historia de amor entre Boca y Diego Maradona

Por Alejandro Duchini

Torneo Apertura

Los partidos del sábado: Boca, Independiente y San Lorenzo se juegan mucho

El ganador necesitó apenas una hora y siete minutos de juego

Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en semifinales