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Tras el cierre, 920 trabajadores quedaron en la calle
Con Moyano de aliado, el SUTNA insiste ante la Legislatura para salvar a Fate
Los dirigentes gremiales esperan que diputados y senadores puedan avanzar con una ley para reabrir la fábrica y se apoyan en su rol “estratégico”.
27 de marzo de 2026 - 22:17
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Trabajadores Fate reunidos con senadores bonaerense.
(Gentileza -)
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