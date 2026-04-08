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Los trabajadores del SMN convocaron a un abrazo solidario por los despidos en la sede central

El organismo meteorológico rechaza el anuncio de los 240 despidos en todo el país, además del desmantelamiento que atraviesa el sector por decisión del Gobierno.

SMN (Archivo -)

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