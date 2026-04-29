Desmantelan un valioso estudio de grabación y hay dudas sobre el destino de los equipos
El desguace de Tecnópolis avanza a toda marcha
Con la fecha de entrega del predio por 25 años fijada para el 1° de julio, se teme por el destino de un valioso estudio modelo en Latinoamérica que el martes fue desarmado casi en su totalidad. Hay dos denuncias penales por el presunto direccionamiento de la licitación, que depende de Manuel Adorni. La empresa oferente que ya considera ganado el predio -tanto, que se filtró que está preacordando fechas de conciertos privados- está ligada a Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei.