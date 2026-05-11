Juan Manuel Olaya Rocha: “No se le puede exigir libros publicados a una población a la que históricamente se le negó la escritura”
En diálogo con NEGRX durante su paso por la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el escritor y editor afroperuano Juan Manuel Olaya Rocha reflexiona sobre la invisibilización histórica de las producciones afrodescendientes en América Latina, el lugar de la oralidad como archivo de memoria colectiva y las disputas por construir espacios propios dentro de una industria cultural atravesada por jerarquías raciales. Fundador de D’Palenque, una de las principales plataformas de difusión de literatura afroperuana, Olaya Rocha reivindica las tradiciones negras silenciadas por los relatos nacionales y advierte sobre las persistentes formas de exclusión que atraviesan el campo intelectual y editorial.