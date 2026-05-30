Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Buenos Aires|12
Salud pública en José C. Paz
Ishii inauguró un angiógrafo de última generación y refuerza la atención cardiovascular en el conurbano
El nuevo equipamiento permite diagnósticos y tratamientos complejos sin derivaciones. Ya se realizó la primera intervención y el municipio amplía su capacidad sanitaria.
30 de mayo de 2026 - 22:55
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Ishii inauguró un angiógrafo de última generación en José C. Paz.
Prensa -
Últimas Noticias
Hipotecó el departamento de La Plata
Costumbre familiar: el padre de Adorni recurrió a dos prestamistas para conseguir plata
Por
Eva Moreira
Quién paga el ajuste de Javier Milei
La crisis en los municipios: la motosierra baja a tierra
El menor de los hermanos avanzó a los octavos de final en París.
Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo, el único que aprovechó la oferta
Salud pública en José C. Paz
Ishii inauguró un angiógrafo de última generación y refuerza la atención cardiovascular en el conurbano
Exclusivo para
Trabajó en los gobiernos de Fernández y Milei
Quién es Facundo Leal, el exfuncionario detenido
Duras críticas del organismo a la administración de Javier Milei
El FMI advirtió al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia
La entrega de los recursos naturales, el condicionamiento del FMI y las apuestas del establishment
Abuso de mercado
Por
Luis Bruschtein
Criticó al primer ministro Starmer y a sus rivales laboristas Burnham y Streeting
Gran Bretaña: el penoso regreso de Tony Blair
Por
Marcelo Justo
El País
Hipotecó el departamento de La Plata
Costumbre familiar: el padre de Adorni recurrió a dos prestamistas para conseguir plata
Por
Eva Moreira
Reunió al peronismo sanjuanino
Sergio Uñac: “Nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en los argentinos”
Los movimientos de Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta
El rompecabezas del PRO está lejos de volver a armarse
Por
Werner Pertot
Encuentro en Junín
Peronismo por Buenos Aires desembarcó en la Provincia con su primer plenario en Junín
Economía
La consultora 1816 prevé turbulencia en 2027
“Es inevitable la ansiedad del mercado”
Duras críticas del organismo a la administración de Javier Milei
El FMI advirtió al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia
La minería ofrece oportunidades extraordinarias, pero los beneficios son para pocos
Las pepitas son ajenas
Por
David Cufré
Aunque con interrogantes sobre la capacidad acular dólares
Mayo de veranito financiero
Sociedad
Más de 300 organizaciones se oponen al intento oficial de derogar la Ley de etiquetado frontal
La nueva embestida del gobierno contra la salud pública
Por
Pablo Esteban
Fue hallada muerta en un descampado
Cómo fueron las últimas horas de Agostina Vega antes de su desaparición en Córdoba
Entrega del premio Giglio d’Oro
Premiaron en Italia a un oftalmólogo quilmeño por una técnica quirúrgica revolucionaria
A una semana de la desaparición en Córdoba, continúan los rastrillajes
Caso Agostina Vega: el acusado confesó que la joven desaparecida había ingresado a su casa
Deportes
El menor de los hermanos avanzó a los octavos de final en París.
Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo, el único que aprovechó la oferta
El campeón del Torneo Apertura sigue en estado de gracia
Copa Argentina: Belgrano eliminó a Gimnasia de Jujuy por penales
El astro, cerca de los nueve gritos en la máxima cita del fútbol
Cristiano Ronaldo y un lindo sueño portugués
Por
Malva Marani
El astro va por su sexto mundial, un récord para la historia del fútbol
Messi, el Horrocrux del deseo
Por
Germán Lagger