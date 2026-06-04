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El Mundo

Tras 11 días sin información sobre su paradero

Los argentinos detenidos en Libia denuncian una grave situación humanitaria

Los activistas del convoy rumbo a Gaza afirmaron estar aislados, sin información sobre su situación procesal y bajo presiones psicológicas.

REDES SOCIALES Paula Giménez Lucas Aguilera detenidos libia
detenidos libia María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, los argentinos detenidos durante su misión hacia Gaza. REDES SOCIALES

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