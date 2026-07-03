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Las12

Solidaridad internacionalista con Palestina

Paula Gimenez, del Convoy Maghreb a Gaza, secuestrada en Libia

La periodista argentina formó parte junto a Lucas Aguilera del Convoy Maghreb, detenido en Libia cuando llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Ellos fueron secuestrados junto a otros 8 compañeros/as de distintas nacionalidades en Libia del Este. Estuvieron primero en carácter de secuestrados, luego de presos/as políticos/as durante un mes, sufriendo torturas físicas y psicológicas. Paula es militante feminista, mendocina, activista de la causa palestina, directora de investigación del portal cibernético NODAL (Noticias de América Latina y El Caribe).

Claudia Korol
Por Claudia Korol
REDES SOCIALES Paula Giménez Lucas Aguilera detenidos libia
Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron detenidos en Libia. REDES SOCIALES

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