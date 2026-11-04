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Negrx

Iglesia y esclavitud

Padre Juan José Olivera: “El perdón es un paso importante, pero tiene que abrir un camino de trabajo mucho más profundo”

El padre Juan José Olivera, delegado de la naciente Pastoral Afroargentina, dialogó con Negrx sobre los desafíos de construir una pastoral afro en el país, las tensiones de ser negro y católico y el reconocimiento de la responsabilidad histórica de la Iglesia en la esclavitud. También plantea la necesidad de avanzar hacia reparaciones concretas, recuperar las raíces africanas y fortalecer el vínculo con los movimientos afrodescendientes.

Por Federico Pita
Padre Juan José Olivera Gentileza -

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