Gabriel Rulock Pineda: “Queremos que nos vean, queremos seguir diciendo que estamos acá”
El bailarín, docente, diseñador gráfico y activista antirracista Gabriel “Rulock” Pineda reflexiona sobre los vínculos entre baile, identidad y memoria en la cultura negra. Desde sus raíces en los bailes sociales de nuestro territorio hasta el funk y el hip hop, cuestiona el vaciamiento político de las expresiones culturales negras, reivindica la organización colectiva y explica por qué el baile también es una forma de resistencia. Además, invita a Booyah! Club, un espacio de celebración y encuentro que busca mantener viva esa tradición.