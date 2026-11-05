Los documentos notariales que desarman el mito de la abolición temprana
En el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que coincide con el Día Nacional de los Afroargentinos este 8 de noviembre, una investigación exclusiva de NEGRX examina el vínculo histórico entre la Iglesia Católica y la esclavitud. En su primera encíclica, el pontífice reconoció la relación histórica de instituciones eclesiásticas con la esclavitud y pidió perdón por el retraso de su condena. Los archivos argentinos permiten observar esa relación en otra dimensión, sacerdotes, conventos, monasterios, colegios y otras instituciones religiosas continuaron siendo propietarios, administradores, compradores y vendedores de personas esclavizadas hasta el fin del siglo XIX.