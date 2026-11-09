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La fase final del torneo

Aquí están, estos son, los octavos de final del Clausura

Lanús no pudo en Santiago del Estero en el cierre de la fecha y será rival de River. Boca, contra Independiente Rivadavia. La acción arrancará dentro de dos semanas.

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Paredes vs. Arce, uno de los duelos de capitanes que se viene. NA

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