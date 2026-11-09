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El papa León XIV llegó a la Argentina: agenda, discursos y reunión con Javier Milei, minuto a minuto
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La fase final del torneo
Aquí están, estos son, los octavos de final del Clausura
Lanús no pudo en Santiago del Estero en el cierre de la fecha y será rival de River. Boca, contra Independiente Rivadavia. La acción arrancará dentro de dos semanas.
09 de noviembre de 2026
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Paredes vs. Arce, uno de los duelos de capitanes que se viene.
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