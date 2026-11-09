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El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
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Rosario|12
Cómo funcionarán los servicios en Rosario
Feriado para salir al sol: se espera un lunes con buen clima en Rosario
La temperaturas rozará los 26 grados y las lluvias podrían volver recién el martes. La actividad comercial se mantiene sin demasiadas alteraciones durante el lunes feriado.
09 de noviembre de 2026 - 12:45
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Feriado con clima agradable en la ciudad.
Subsecretaría de Comunicación Social (Silvio Moriconi)
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