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Las claves de los primeros gestos del Papa en el país

“Pragmático, político e institucional”: teólogos analizan el primer discurso de León XIV en Argentina

En medio de una jornada histórica marcada por la visita del Papa al país, teólogos analizaron los primeros gestos en Argentina.

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Radiografía económica ante la visita del Papa

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