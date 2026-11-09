Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

La abogada se encuentra en la embajada mexicana en La Paz

México concedió asilo diplomático a Nadia Beller

La expareja de Cerimedo, a quien acusa de intentar matarla, denunció acoso y hostigamiento por parte del Estado boliviano. El pedido de salvoconducto solicitado por México está en evaluación.

La activista boliviana Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien enfrenta cargos de intento de feminicidio y enriquecimiento ilícito, viste un chaleco antibalas mientras la policía boliviana la escolta tras testificar ante las autoridades argentinas por videoconferencia en la Fiscalía de la Unidad de Víctimas Especiales en Santa Cruz, Bolivia, el 23 de septiembre de 2026. Fotografía tomada a través de un cristal. REUTERS/Ipa Ibáñez
Nadia Beller Imagen de Nadia Beller, expareja de Cerimedo, cuando declaró ante la fiscalía general de Bolivia. REUTERS

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La provincia estima un impacto económico de $ 20.000 millones por el movimiento turístico

Santa Fe movilizó más de 112 mil visitantes en el fin de semana largo

La abogada se encuentra en la embajada mexicana en La Paz

México concedió asilo diplomático a Nadia Beller

Fearless: Anthology 1965-2025, la noche Stone llegó a Rosario con un protagonista

Rosario se rindió a los pies de Ronnie Wood

Los dilemas de la derecha brasileña después de la derrota

Por Emir Sader

Exclusivo para

El nuevo presidente toma medidas tras la caída de Peña

Alliana le pidió la renuncia a todos los ministros en Paraguay

Encuentro en la UCA

“La política tiene que escuchar al Papa”: el mensaje de la CGT en la previa a la reunión con León XIV

Lo que dejó la derrota republicana en la elección de medio término

EE.UU.: los multimillonarios derrotados que apostaron por Trump

Por Gustavo Veiga
El español se consagró en el último Masters 1000 de la temporada

Carlos Alcaraz, un artista en el sitio esquivo: ganó por primera vez en París y avisó que puede ser maestro

Por Pablo Amalfitano

El País

León XIV le puso el cuerpo a su prédica

La visita del Papa al Don Orione, una reivindicación de la lucha del colectivo de la discapacidad

Por Matías Ferrari
Encuentro en la UCA

“La política tiene que escuchar al Papa”: el mensaje de la CGT en la previa a la reunión con León XIV

De Fiorito a Claypole, así fue la visita al conurbano

El Papa en tierra de D10S: el fervor que desató León XIV camino al Cottolengo

Por Adrián Figueroa Díaz
Imágenes históricas

La visita del papa León XIV a la Argentina, en fotos

Economía

Las jubilaciones caen contra la inflación y los salarios

Trece años en largo retroceso

Por Mara Pedrazzoli
El sumo pontífice llegó a una Argentina arrasada por la motosierra

Radiografía económica ante la visita del Papa

Sobre la crisis micro, los mercados avisan de la tan temida crisis financiera

El sistema le picó el boleto a Javier Milei

Por Leandro Renou
Se inauguró la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE)

Para China “aplicar políticas de empobrecimiento del vecino solo ampliarán los desequilibrios comerciales”

Por Celeste del Bianco

Sociedad

Lo hallaron culpable de violación y agresiones sexuales

Condenaron al actor Russell Brand a más de 10 años de cárcel

La empresa produce chips para entrenar modelos de IA

Nvidia investiga presunto espionaje de China a su director ejecutivo Jensen Huang

Cientos de puestos y vendedores intentaron aprovechar la oportunidad

Misa del Papa: la venta ambulante, “para tirar unos días”

Por Santiago Brunetto
Más de dos millones de fieles aclamaron a León XIV

Una multitud para escuchar al Papa

Por Santiago Brunetto

Deportes

Agónico empate 4-4 en Old Trafford frente al Aston Villa

Premier League: el United no puede salir de zona de descenso

Juanma Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con triunfo

Tenis: Tomás Etcheverry pone primera en Estocolmo

El español se consagró en el último Masters 1000 de la temporada

Carlos Alcaraz, un artista en el sitio esquivo: ganó por primera vez en París y avisó que puede ser maestro

Por Pablo Amalfitano
El volante habló tras la filtración del video que se hizo viral

El capitán de Newell’s pidió perdón