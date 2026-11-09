Netflix estrena la serie sobre el criminal que comandó Automotores Orletti
Rodrigo de la Serna y Pablo Trapero: “‘Gordon’ viene a recordarnos que el mal existe”
El 18 de noviembre llegará a la plataforma el envío que aborda con crudeza a uno de los hombres más violentos y crueles de los ‘70, que pasó de robar bancos a ser miembro orgánico de los Servicios de Inteligencia, la Triple A y la dictadura militar. El protagonista y el director cuentan la construcción ficcional, y analizan por qué aquella figura sangrienta dialoga con el presente.