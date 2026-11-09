En Cafayate, la Justicia recalificó el caso y liberó al acusado pese a la oposición fiscal
Tres juicios por tentativa de femicidio marcaron la agenda judicial esta semana
Comenzó a juzgarse el ataque contra la activista lesbiana Mariana Oliver en Orán. También se inició el debate contra un hombre acusado de prender fuego a su pareja en Santa Victoria Oeste. Por otro lado, otra causa por una agresión cometida en Cafayate terminó con una condena por lesiones leves agravadas y la libertad del acusado.