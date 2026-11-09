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Salta|12

En Cafayate, la Justicia recalificó el caso y liberó al acusado pese a la oposición fiscal

Tres juicios por tentativa de femicidio marcaron la agenda judicial esta semana

Comenzó a juzgarse el ataque contra la activista lesbiana Mariana Oliver en Orán. También se inició el debate contra un hombre acusado de prender fuego a su pareja en Santa Victoria Oeste. Por otro lado, otra causa por una agresión cometida en Cafayate terminó con una condena por lesiones leves agravadas y la libertad del acusado.

Juicio Intento de femicidio Gentileza -

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