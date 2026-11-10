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El papa León XIV en Argentina: la misa en Córdoba y la Vigilia con los jóvenes, minuto a minuto
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MIRÁ
Portada
Rosario|12
El rector de la UNR Franco Bartolacci reclamó respuestas concretas al gobierno nacional
Para Bartolacci, “no se trata solo de aplaudir al Papa, sino de actuar”
El rector de la UNR y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional destacó el mensaje de León XIV en defensa de la educación, la universidad y la ciencia.
10 de noviembre de 2026 - 17:32
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Bartolacci participó de la actividad del Papa León XIV en la UCA.
Prensa UNR
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