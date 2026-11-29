Francia abre el debate sobre la restitución de la deuda impuesta a Haití por su independencia
La Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional francesa aprobó un proyecto que contempla evaluar las sumas que el Estado francés adeuda a Haití por la indemnización impuesta en 1825. La iniciativa también propone crear un mecanismo para estudiar la restitución de esos recursos, dos siglos después de que Francia condicionara el reconocimiento de la independencia haitiana al pago de una millonaria compensación a los antiguos propietarios de personas esclavizadas.