En una entrevista enfocada en su reelección, el presidente Mauricio Macri dijo estar "muy orgulloso" del "esfuerzo que ha costado estos tres años y medio" para todos los argentinos y apuntó que "lo más importante que hemos hecho es demoler barreras morales y de valores" para terminar con una "década donde se había generado una semi conciencia equivocada de que se podía vivir de arriba".

En una entrevista sin menciones ni preguntas respecto de la crisis económica, Macri pidió dejar las cosas negativas de su gestión a los opositores y prometió que, en caso de ser reelecto, el país entrará en una "etapa muy pero muy positiva", en la que "tenemos que entrenarnos como los Jaguares" para competir con el mundo, avanzar en la reforma laboral para "sacar toda litigiosidad" a las empresas y fomentar legislaciones que multipliquen a "los Galperín de la vida", en referencia al dueño de Mercado Libre .

La deuda con el FMI

El mandatario prometió que "la Argentina no va a defaultear" y reconoció que el abultado préstamo acordado con FMI "es una decisión política" .

"Los principales líderes del mundo decidieron apoyar a la Argentina en esta etapa de salir del populismo, decidieron apoyarme en este camino de marcar un rumbo distinto para la región", sinceró Macri, quien destacó su amistad con Donald Trump y Jair Bolsonaro.

En la versión completa de la entrevista del presidente con Marcelo Longabardi en CNN, de la que se difundieron algunos fragmentos la semana pasada, se pudo ampliar los conceptos del mandatario en contra de los sindicalistas Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Pablo Biró (Aeronáuticos), a quienes ubicó dentro de "un comportamiento mafioso muy extendido" y los responsabilizó de generar pérdidas de puestos de trabajo.

En ese contexto, destacó la nueva ley de ART votada durante su gestión, sin el respaldo de la CGT, y adelantó que en un próximo mandato "hay que lograr sacar la litigiosidad de todo" con un "un sistema de ingreso al mercado laboral inteligente, que permita que haya trabajo y no que la gente termine trabajando en negro porque en blanco es un riesgo".

Campaña negativa

El presidente también se explayó en su campaña negativa contra el Frente de Todos, en particular, contra la ex presidenta a la que acusó de ver "la política como una imposición, una negación; se niega la realidad de todos los días, la realidad económica y social", a pesar de que en la entrevista no se habló sobre las cifras de inflación, pobreza o desocupación.

Macri también se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner para minimizar las denuncias sobre una persecución judicial y volvió a mostrarse "orgulloso" de que si algo hizo su gestión fue "fortalecer la independencia de poderes y decirle a la Justicia 'por favor investigue y en tiempo real'".

"Si ellos están convencidos de que no han hecho nada: tienen que presentarse a la Justicia", le exigió Macri a la ex presidenta, quien reiteradas veces criticó los procesamientos que se le abrieron, pero sin dejar de asistir a las indagatorias y audiencias de la veintena de causas abiertas en su contra. Además, el mandatario aprovechó para ponerse como ejemplo por la acusación abierta tras los Panamá Papers, pero olvidó referirse a otras causas, como las del Correo Argentino .

Durante la entrevista, el candidato a la reelección también apuntó contra el precandidto presidencial del Frente de Todos Alberto Fernández a quien acusó de haber dicho mentiras, una declaración difundida el jueves pasado y que Fernández se encargó de refutar . Mientras que le dedicó también un mensaje a Sergio Massa: "Alguna ventajita habrá sacado".

El acuerdo EU-Mercosur

En cuanto al acuerdo con la Unión Europea, el presidente reconoció que demorará entre uno y dos años la aprobación por parte de todos los Parlamentos y que llevará entre 10 y 15 años que los puntos acordados impacten en todos los sectores de la economía. "Tomémonos estos 10 años y sepamos: estamos todos a entrenarnos, todos a mejorar, todos como los Jaguares. Vamos a entrar en una competencia, todos a trabajar juntos para que esto todos los días mejore", pidió Macri respecto de procesos que excederían incluso un segundo mandato.



El mandatario prefirió no detenerse en los primeros obstáculos que advirtió el gobierno francés de Emannuel Macrón.

De todas formas, destacó su amistada con Trump, a quien conoció a los 24 años para cerrar negocios de su padre Franco en Nueva York. "Soy el único presidente del mundo que conocía a Trump de antes y eso me generó claramente una oportunidad porque las cuestiones humanas son importantes".

En el floreo respecto de sus amistades con Trump y Bolsonaro, entevistado por CNN, Macri tuvo que diferenciarse de la mirada sobre la libertad de prensa al señalar que "podemos tener diferencias en cuanto a la tolerancia de cada uno" por los constantes ataques que los dos mandatarios realizan contra los medios de sus países. En el caso de Trump, en reiteradas oportunidades, contra la cadena CNN. Aunque aclaró que "siempre hay lugares del cual conectarse" y con Trump y Bolsonaro es el librecomercio.

Libertad de prensa

En otro momento de la entrevista, Macri también quiso mostrarse como un presidente favorable a la libertad de prensa al acusar a Cristina Kirchner de "presionar y ejercer un control de los contenidos", mientras dijo que en su gestión convivió "con medios totalmente opositores como hemos tenido nosotros en C5N, Página 12 y no sé cuantos más". Nada se le preguntó sobre su presión económica y persecución a esos medios.

"¿Se le ocurrió que pueda no ser reelecto?", fue la última consulta de Longobardi. "Siempre es una posibilidad. En este caso no me preocupa mi persona, me preocupa el futuro de los argentinos", aseguró el mandatario.