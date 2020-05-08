Omitir para ir al contenido principal
Se pueden reproducir tráilers de películas y series sin salir de la app
WhatsApp permite ver contenido de Netflix dentro de sus chats
La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, introdujo en 2019 una actualización que permite reproducir trailers de Netflix dentro de sus chats, por lo que no es ne
08 de mayo de 2020 - 15:53
Temas en esta nota:
WhatsApp
Netflix
coronavirus
