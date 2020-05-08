Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Se pueden reproducir tráilers de películas y series sin salir de la app 

WhatsApp permite ver contenido de Netflix dentro de sus chats

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, introdujo en 2019 una actualización que permite reproducir trailers de Netflix dentro de sus chats, por lo que no es ne

Temas en esta nota: