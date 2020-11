Diego Maradona: "Presenta un cuadro de abstinencia" dijo su médico personal

Diego Maradona, operado el pasado martes de un hematoma subdural, "presenta un cuadro de abstinencia" que hará que se quede "unos cuantos días más internado", anunció en la tarde del jueves su médico personal, Leopoldo Luque. El nuevo parte médico revela que se alteró el curso del proceso posoperatorio, que hasta el mediodía de hoy era "muy bueno", al punto de que el astro había mostrado que tenía "muchas ganas de irse".



En el segundo parte del día, ofrecido al atardecer en la puerta de acceso a la Clínica Olivos, el neurocirujano Luque hizo hincapié en el "cuadro de abstinencia" y aclaró que la prolongación de la internación "fue acordada entre todos", incluido Maradona. "Se va a quedar unos cuantos días más", sostuvo Luque, ya de espaldas al enjambre de periodistas que lo asediaba en la puerta de la clínica, mientras volvía sobre sus pasos y reingresaba a la misma.



Un cuarto de hora antes había hablado el histórico médico personal de Maradona, Alfredo Cahe, quien pasó a saludar a Diego y a la salida indicó que lo había visto "bien", aunque prefirió que otras especificaciones sobre el caso corrieran por cuenta de Luque.



Por la mañana, la situación descripta por Luque era muy distinta que la de la tarde. "La evolución sigue siendo muy buena. Como novedad del día, le hicimos la tomografía de control que fue excelente. Estamos muy contentos y él está con muchas ganas de irse. La idea es controlarlo un día más. Él ya se siente en condiciones de alta, pero hablamos con los médicos de terapia intensiva y lo ven en esas mismas condiciones de alta, aunque mi idea es mantenerlo un día más internado", había asegurado Luque en su primera aparición ante la prensa.



"Si estamos muy contentos es por lo que vemos, que Diego puede caminar, habla conmigo y se lo nota mucho más claro. Obviamente es muy temprano, pero la recuperación es excelente para nosotros. Quiere irse, pero lo retuvimos y tratamos de convencerlo por una cuestión de control, pero puede llegar incluso a irse. Esperemos que se quede hasta mañana, no hay que trasladarlo a ningún lado. El postoperatorio es muy bueno y habrá controles en su domicilio", añadió.



Maradona, que el viernes último cumplió 60 años, recibió por la mañana la visita de dos de sus hermanas y estuvo acompañado por Maximiliano, su ayudante personal y cuñado del abogado Matías Morla, y por uno de sus sobrinos, Johnny, que es el otro asistente con quien el actual técnico de Gimnasia vive en la casa del country Campos de Roca, cerca de La Plata.



Al mediodía llegó también a la Clínica Olivos su hija Dalma Nerea, quien entró por la puerta de la calle Arenales 1529, donde solamente dejan ingresar a familiares directos, y se retiró cerca de las 14.30 sin hacer declaraciones.



Diego Maradona Junior tenía intenciones de viajar desde Italia para ver a su padre, pero por ahora no podrá hacerlo ya que hoy le dieron el resultado de ujn hisopado y es positivo en coronavirus al igual que su esposa Nunzia.



En la pared del Diagnóstico Maipú, al costado de la Clínica Olivos, los hinchas "de Maradona" más que de algún equipo en particular, estuvieron pegando pancartas y colgando banderas dedicadas al 'Diez' desde ayer. Inclusive una vecina, María Esther, colgó un rosario en el medio de los carteles convirtiendo al sector en una especia de altar religioso para enviarle fuerzas al campeón del mundo en 1986. "Vine ayer a la mañana, me quedé todo el día y toda la noche rezando por él y sigo en oración", contó la señora de 55 años, rodeada por componentes de la denominada "Iglesia maradoniana".



También se colgaron varios pasacalles frente a la Clínica. "El Lobo no te abandona, Diego te esperamos en El Bosque", dice el de los hinchas de Gimnasia y Esgrima, que ayer organizaron una caravana de unos 40 autos para apoyar a su técnico desde La Plata hasta Olivos. "Fuerza Pelusa", firmaron Los Cebollitas en otro cartel. Seguramente "por unos cuantos días", como anunció en el comienzo de la noche el médico Luque, esa escenografía no se modificará.