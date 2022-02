La actriz estadounidense Lindsey Pearlman, de 43 años, fue hallada muerta el sábado en Los Ángeles. La intérprete, conocida por sus papeles en "General Hospital", "American Housewife" y "Chicago Justice", había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles por el Departamento de Policía de la ciudad norteamericana.

Su muerte fue confirmada por su prima Savannah Pearlman, en Twitter: "Lamento profundamente informar que encontraron a Lindsey y que era demasiado tarde. No tengo otra información sobre la ubicación o circunstancia".



Según la CNN, los agentes respondieron a una llamada para una investigación de muerte en Hollywood este viernes, en Franklin Avenue y North Sierra Bonita Avenue e identificaron el cuerpo como el de Lindsey Pearlman. La causa de la muerte será determinada por el forense.



La policía dijo que la actriz había sido vista por última vez el pasado 13 de febrero, tres días antes de que sus amigos y familiares solicitaran la ayuda del público para encontrarla.

"Pearlman no pudo regresar a casa y no ha sido visto ni escuchado desde entonces”, dijo la Policía de Los Angeles en un comunicado.

La historia de Pearlman

Pearlman protagonizó recientemente la serie Vicious de Urbanflix. Y particpó en: The Ms. Pat Show, Empire, Sneaky Pete, The Purge, American Housewife y Selena. La actriz provenía de Chicago y había recibido el Premio Joseph Jefferson a la Mejor actriz en un Papel Principal por su trabajo en la obra Never the Bridesmaid.

Se graduó en Second City Conservatory, se mudó a Los Ángeles después de probar para una comedia de la cadena y asegurar un acuerdo con NBC, lo que la llevó a su papel en Chicago Justice.