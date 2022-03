Sebastián Torrico, arquero de San Lorenzo, palpitó este jueves el duelo del próximo sábado contra River Plate en el estadio Nuevo Gasómetro al sostener que "es ideal para iniciar la levantada" de su equipo por la Copa de la Liga, donde todavía no pudo ganar.

"Para el clásico nos preparamos con muchas ganas, siempre son especiales y se viene una semana importante. Son los partidos que nos gustan jugar, es una linda oportunidad de conseguir el primer triunfo y en nuestra cancha", señaló el "Cóndor".

En cuanto al rival, remarcó: "River es uno de los mejores equipos de la Argentina, ha incorporado varios jugadores y viene siendo muy importante en los últimos tiempos, protagonista del fútbol local".



"Con River he tenido partidos buenos y otros no tan buenos, pero el resultado final siempre ha sido positivo. Me acuerdo de cuando le ganamos en su cancha 1 a 0, en el último encuentro de un año bastante fuerte como fue el 2019", añadió.



En la misma línea, el referente del club de Boedo insistió: "Es un rival que viene obteniendo muchas cosas, imagino un partido con mucha intensidad, con dos equipos que van a ir al frente y mucha concentración. Hay que estar atentos a los detalles".



"Nosotros estamos enfocados en el presente, estamos ansiosos por conseguir el primer triunfo del campeonato y en nuestra cancha tenemos que hacernos fuertes. Creo que es el partido ideal para que San Lorenzo pueda demostrar lo que se vio en la pretemporada y todavía no se vio en el torneo", continuó Torrico.



En ese sentido, el arquero cerró: "El clásico es ideal para iniciar la levantada. El objetivo en el torneo es clasificar entre los primeros cuatro y jugar las copas internacionales".