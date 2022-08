El episodio debut y estreno de House of the Dragon se verá exclusivamente por la señal HBO , el domingo 21 a las 22, a la vez que se subirá a la plataforma HBO Max. Pero para reforzar el impacto de la nueva producción basada en el universo creado por George R. R. Martin, el primer capítulo también se verá en otras señales.



El viernes 26 de agosto , entonces, "The Heirs of the Dragon" se verá en el segmento llamado Hora HBO Max, por la señal TNT a las 22 horas, la señal Space a las 23 y Warner Channel a la medianoche. El sábado 27, en tanto, se repetirá el primer episodio a las 22 en TNT Series y a las 23 en Cinemax.

