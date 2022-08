House of the Dragon (La Casa del Dragón), la precuela de la exitosa serie Game of Thrones (Juego de Tronos), estrenó la semana pasada el primer episodio -“Los Herederos del Dragón”- y ahora los fanáticos de las obras de George R.R. Martin esperan con ansías el estreno del segundo capítulo -"El príncipe rebelde"- que podrá verse este domingo 28 de agosto por HBO Max a las 22.

La primera temporada de House of the Dragon estará compuesta de 10 episodios que se estrenarán los domingos de cada semana hasta el 23 de octubre por HBO Max.

House of the Dragon: ¿cómo ver el primer capítulo si no tengo HBO Max?

El primer capítulo de House of the Dragon se estrenó en HBO Max el domingo pasado. Quienes no tengan acceso a esta plataforma, podrán verlo el 26 de agosto por TNT a las 22, o el 27 de agosto por TNT al mismo horario, o a las 23 por Cinemax.

Otto Hightower y Rhaenys Targaryen, los más buscados por los fans

Otto Hightower es la Mano del Rey Viserys y padre de Alicent Hightower. Es interpretado por el actor galés Rhys Ifans.

Rhaenys Targaryen es prima del rey Viserys Targaryen, quien heredó la corona. Está casada con Lord Corlys Velaryon. Desde que el Gran Consejo pasó por alto su derecho al Trono de Hierro, se la conoce como “la Reina que nunca existió". Es interpretada por la actriz británica Eve Best.

Miguel Sapochnik, el director y guionista de origen argentino



Uno de los directores y guionistas de House of the Dragon tiene origen argentino. Se trata de Miguel Sapochnik, que nació en Reino Unido, pero es hijo de argentinos, habla castellano y tiene un fuerte vínculo con el país. Previamente, Sapochnik había dirigido, además, varios capítulos de la serie original, entre ellos, la conocida “Batalla de Los Bastardos” de GoT, episodio por el que se llevó un Emmy.

Los padres de Sapochnik, un diseñador gráfico y una psicóloga, emigraron al Reino Unido en 1969. El director nació en 1974, en la localidad de Hammersmith. Sin embargo, regresó en varias ocasiones al país, incluso para pasa vacaciones en Pinamar con sus tíos segundos. Uno de sus primos es el periodista y escritor Martín Caparrós.