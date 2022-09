Uno de los fundadores de la agrupación Revolución Federal, Jonathan Morel, se despegó de Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, ambos detenidos por el atentado contra Cristina Kirchner. "Jamás vi a ninguno de los dos", aseguró en declaraciones a Radio con Vos. La organización que convocó en varias oportunidades a escraches contra funcionarios, diputados y dirigentes sociales no se hace cargo del accionar de los manifestantes que participan de sus actividades.

Consultado por la marcha de antorchas realizada el pasado 9 de julio frente a la Casa Rosada, donde un grupo de manifestantes lanzó las antorchas encendidas hacia el interior de la Casa de Gobierno, Jonathan Morel indicó que no vio a los detenidos por el intento de magnicidio. "En las marchas saludo a todos, son marchas de 60 personas, tampoco es muy difícil, los ves a todos, somos siempre los mismos", enfatizó.

Puntualmente, contó que a solo había visto a la pareja en los móviles de Crónica TV, donde criticaron al Gobierno nacional. En la aparición televisiva que hace referencia, la mujer cuestionó duramente la política de planes sociales para beneficiar a los sectores más desprotegidos y se mostró como una simple vendedora de "copitos de azúcar".



Del mismo modo, Morel intentó alejar a Revolución Federal de los hechos violentos que alguno de los participantes de las movilizaciones realizaron. "Son todos adultos, entonces se tendrán que hacer cargo de lo que hacen en la calle", marcó el joven de 23 años y subrayó: "Lo único que hice fue invitar a la gente a manifestarse aclarándoles que no hay bajada de nada".



En las últimas horas, la agrupación Revolución Federal realizó una presentación judicial por un mensaje que recibieron en su cuenta de Instagram 40 minutos después del atentado contra la vicepresidenta. Según indicaron, en el mensaje había amenazas contra los integrantes del grupo y fueron responsabilizados por los hechos de violencia política.

¿Quiénes integran Revolución Federal?

La organización Revolución Federal está compuesta por cerca de 60 personas, entre ellas algunas se identifican como macristas, radicales y hasta libertarios. Según relató Morel, en Revolución Federal "no hay ninguna bajada de línea de nadie, cada uno es libre de opinar lo que quiera", pero en la práctica Jonathan Morel y Leonardo Sosa son los organizadores de las movidas que convocan por redes sociales.

Todos los integrantes de la agrupación comparten un grupo de WhatsApp donde se difunden las actividades, pero en muchas de las convocatorias participan personas ajenas a la agrupación. "A mí me parece una locura lo que pasó, es repudiable, pero hay gente en el grupo que opina distinto", comentó Morel.

En sus redes sociales personales comparten contenidos de La Libertad Avanza, pero Morel asegura que él no es seguidor del diputado nacional libertario Javier Milei. "Cada uno en el grupo tiene su ideología, pero a mí él me parece poco serio, un improvisado", explicó e en diálogo con Página 12 e insistió con que no quiere "divisiones". "Lo que queremos es que no haya más kirchnerismo", reiteró.