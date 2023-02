Rosario Central, que viene de caer goleado por el puntero Lanús, buscará recuperarse este viernes a partir de las 21 (TV: ESPN Premium) cuando reciba en Arroyito a Godoy Cruz, en uno de los dos partidos que darán inicio a la quinta fecha de la Liga Profesional.







Central suma 7 puntos, producto de sus victorias como local sobre Argentinos (1-0) y Arsenal (2-1) y de un empate de visitante con Tigre (2-2).



El director técnico del equipo rosarino, Miguel Angel Russo, contará con el habilitado lateral izquierdo paraguayo Alan Rodríguez, quien volverá al equipo por Lucas Rodríguez, y también tendrá a disposición al zaguero Carlos Quintana, recuperado de un esguince de tobillo, por lo que saldrá Juan Cruz Komar.



En tanto, el mediocampista ofensivo colombiano Jaminton Campaz reemplazará al uruguayo Jhonatan Candia, quien sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla.



Por su parte, Godoy Cruz suma 6 unidades, producto de sus victorias como visitante de Barracas Central (1-0) y como local de Colón (1-0 ) en sus dos primeras presentaciones, y de sus caídas como visitante de San Lorenzo (1-0) y en Mendoza ante Estudiantes (1-0).



Los socios y socias de Rosario Central agotaron la reserva de populares vía digital en menos de 12 horas y colmarán el Gigante de Arroyito, en procura de apoyar la recuperación del equipo, luego de la mala actuación que protagonizó en la cancha de Lanús.

Dos para ganar en Córdoba

Belgrano de Córdoba y Tigre, que vienen de sendas derrotas en las que perdieron sus invictos, se enfrentarán este viernes a partir de las 21 (TV: TNT Sports) en el estadio Mario Alberto Kempes, también por la quinta fecha de la Liga Profesional.





Luego de un gran inicio en su regreso a la máxima categoría, el Pirata cordobés no la pasó bien el sábado pasado en La Paternal y fue goleado por Argentinos Juniors, mientras que los de Victoria sufrieron una derrota más lógica en Victoria ante River Plate (1-0).



Se esperan más de 50.000 personas en el estadio mundialista cordobés, por lo que será un imponente marco, y aunque se abrió el expendio de entradas para no socios, no estará permitido el ingreso de hinchas visitantes.



Belgrano, que tiene 7 puntos, dos más que Tigre, lleva adelante obras de remodelación en su estadio de barrio Alberdi, por eso por el momento ejercerá la localía en el Kempes.



En cuanto al armado del equipo, el DT del Celeste, Guillermo Farré, no podrá contar con el defensor central Alejandro Rébola, expulsado ante el Bicho, y su lugar en la zaga sería ocupado por el experimentado Diego Novaretti, quien fuera titular en la mayoría de los partidos que disputó Belgrano el año pasado en la Primera Nacional cuando se consagró campeón.



El resto del equipo sería idéntica a la que jugó en La Paternal manteniendo la línea de cinco defensores, cuatro volantes y el goleador Pablo Vegetti como único atacante.



Por el lado del Matador de Victoria, el entrenador Diego Martínez no modificaría la formación que presentó en la derrota del sábado frente a los de Martín Demichelis.