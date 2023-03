La primera sección bonaerense mantuvo la tendencia de posicionarse como la cuna de grandes nacimientos musicales. Desde Sumo, con base operativa en Hurlingham, en adelante, el oeste bonaerense dio luz a bandas como Las Pelotas, Divididos y Los Piojos, entre tantas otras. El famoso caso de Bizarrap, DJ, productor y creador que hoy se posiciona mundialmente como el artista argentino más escuchado dentro de las plataformas musicales, mantiene este hilo rojo que ata a la creación musical con esa parte del territorio bonaerense. Este semillero musical genera una vibración difícil de describir, pero fácil de palpar para quienes desarrollan allí su día a día. El caso de Bizarrap, potenciado por los récords, las millonarias repoducciones y su exposición, sirve para trazar esa línea que posiciona a Buenos Aires como una provincia creadora.

Juliana Scellato tiene 39 años y es de Haedo, una de las cinco localidades del partido bonaerense de Morón. A los seis años comenzó a estudiar piano y su profesora la llevó a hacer la carrera de Música. a los siete daba exámenes, a los 17 era profesora. Ni había terminado el secundario. La flamante docente se tomó un año a ver qué hacía, y después empezó a dar clases entre Haedo, Villa Sarmiento y Palomar Sur.

Uno de sus alumnos de Villa Sarmiento era un pibe de catorce, Gonzalo Conde, que vivía con sus padres. Juliana recuerda que, como tantos chicos, Gonzalo buscaba algo y no sabía bien qué era, pero se notaba que la música era "un cable a tierra". El pibe tenía talento y Juliana le ofreció clases individuales. Lo que quería saber es cómo se compone una canción, cuál es su estructura, no tanto como ser un pianista clásico. De movida, el chico le dijo que quería ser DJ y que ya tenía hasta su bandeja.

Diez años después, Gonzalo es Bizarrap.

Mientras vivía en Ramos Mejía, Bizarrap cursaba sus últimos años de la escuela secundaria y no encontraba el rumbo para sus años venideros. Como contó él mismo en diversas entrevistas, tuvo que acudir al psicólogo para realizar un test vocacional y conectarse con su verdadero deseo. Allí aparecieron la música y el marketing, licenciatura que cursó en la Facultad Argentina de la Empresa, hasta que se volcó por completo en a la creación musical.



En pleno auge del “El Quinto Escalón”, una competencia de freestyle que atrapó a muchísimos jóvenes de todo el país, Bizarrap comenzó a publicar en su canal de YouTube lo que el llamó “Combo Locos”. Allí, remixeaba las rimas de los participantes de la competencia y eso lo llevó a hacerse conocido dentro de la movida. Tras una etapa dedicada a las “BZRP Freestyle Sessión”, en 2019 el productor grabó la primera “BZRP Music Session” junto a Bhavi, en lo que fue el primer capítulo de la serie que lo posiciona actualmente como el productor más requerido por los artistas.

Con las “BZRP Music Session” el productor conformó un producto único. Con el pasar de las 54 ediciones registradas hasta el momento, Bizarrap acumuló artistas de diverso calibre como Frijo, Paulo Londra, Homer el Mero Mero, Nathy Peluso, YSY A y L-Gante. Durante las últimas BZRP Music Session, el artista argentino se volcó a convocar famosos cantantes del plano internacional como Eladio Carrión, Nicky Jam, Anuel AA, Residente, Quevedo, Shakira y Arcángel.

Para Scellato, no extraña tanto éxito. “Él entendió lo que es el lenguaje musical, que es universal para cualquier instrumento, no sólo para las teclas. Empezó a elaborar ese lenguaje y se dio cuenta que el abanico de opciones para la composición se empezó a abrir y no estaba acotado”. Gonzalo pasaba horas sentado en su casa estudiando partituras, grabándose y generando maquetas en su computadora. “Siempre fue muy autodidacta con los programas de grabación, tuvo muchas horas de estar trabajando y con el objetivo claro: lograr que el sonido lo convenza y recrear la idea que poseía en su cabeza”.

“Estábamos solos una hora por semana y a veces se iba al salón de al lado a seguir. A veces, una hora no alcanza para generar una idea. Él venía con la notebook, yo ponía mis teclados y grabábamos. Él me decía ‘no me puedo ir ahora, le aviso a mis viejos que vengan más tarde’ y se quedaba tres horas más. Cuando empezaba a cranear una idea, necesitaba mantenerse conectado. Es super absorbente, en las clases prestaba muchísima atención, tengo muy buenos recuerdos con él de matarnos de risa equivocándonos frente al piano, es como que se generó esa conexión que se logra cuando uno está individualmente con el alumno porque él venía regularmente, no faltaba nunca, estaba haciendo lo que quería”.

Desde muy chico, Bizarrap buscó un sonido que lo identifique. “De alguna u otra manera él sabía que iba a lograr esto que vive porque él vino a mi estudio a entender la música y cuando empezó a hacerlo se lanzó a crear remix arriba de sus canciones favoritas; yo tengo el recuerdo muy fresco de haber trabajado juntos en una canción del Duki, que está todavía colgada en su canal de YouTube” señaló Scellato.

A pesar de la fama mundial, el dinero y los viajes, Gonzalo mantiene su esencia y así lo resaltó su profesora: “sigo teniendo contacto con él, me habla como siempre, siempre fue un pibe normal y lo sigue siendo, por eso está logrando lo que deseaba. No lo logró del todo, falta Biza por conocer. “Tiene cosas de los ‘70, mucha música disco al estilo Daft Punk, pero cuando miras un poquito más allá y le prestas atención a los sonidos que él va involucrando, te pones los auriculares, te pasea por todos lados y te descontrola el cerebro”.

Además de las situaciones en las que el músico argentino más taquillero del presente mundial inició su relación con la música, a Scellato todos le preguntan por las razones del éxito de su antiguo alumno. "Fue perseverante, escuchó su intuición y tuvo la inquietud de decir ‘me gusta esto, quiero saber cómo se arma y alguien me lo tiene que explicar’. Con la intuición no se jode, Bizarrap hubiese sido igual de feliz si no hubiese tenido la exposición que tiene. Él quería dedicarse a la música, a este tipo de música y a explorar y animarse a ser lo que uno quiere ser. Quién estudia lo que desea va a ser un triunfador toda la vida”.

“La tenía re clara, sabía cuál era su objetivo, él acuñaba esa idea en la cabeza y fue el primero que vino con algo completamente distinto al resto, porque no vino a decir que quería tocar Charly García, que para mí es el camino más lindo, el más sencillo y al cual estaba acostumbrada. Es un pibe con un cien por ciento de condiciones” y no solo para la música, sino que “es muy astuto e inteligente”, señala la docente que, avanzando en el análisis asegura que el músico tiene tiene “muchas cosas a favor”, las cuales supo ordenar para que suceda todo lo que acontece en su día a día. “Vos podés ser muy astuto o muy inteligente, pero encontrarte perdido y no cruzarte con alguien que te acomode las ideas”.