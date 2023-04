"La única que le genera garantías al pueblo es Cristina Kirchner. Por eso decimos Cristina K irchner presidenta y, si no es ella, es ella la que tendrá que decir cuál es el plan B, como hizo hace cuatro años", afirmó el intendente de Ensenada, Mario Secco durante la conferencia de prensa que se realizó en la sede del Smata. Allí, la dirigencia que responde a la vicepresidenta --y que se reúnen desde hace meses en la localidad de Ensenada-- dio detalles de cómo será la movilización prevista para este jueves 13 de abril frente al edificio de Tribunales para reclamar el fin de la proscripción a CFK y terminar con la "mafia judicial". Este no será el único acto. Los actos del Luche y Vuelve, lejos de mermar, van a continuar de acá al cierre de listas, que será el 24 de junio. El próximo será el 22 de abril en el estadio de Ferro, y luego están planificando otros en La Rioja, Santa Fe y Entre Ríos.

Más allá de la idea del "plan B", desde los sectores que se identifican con la vicepresidenta creen que todavía es posible que ella cambie de opinión y decida ser la candidata del espacio: "En otro momento ella estaba más cerrada, ahora no tanto", confesó a este diario una persona que tiene trato casi cotidiano con ella. Además, reflexionó que si esa es la definición, no será necesario "apurarla" porque es una figura que "no se tiene que instalar". Otro de los dirigentes presentes hizo un paralelismo futbolístico: "Messi decía que no quería volver, pero volvió a la selección y ganamos la tercera. Con CFK tiene que pasar lo mismo".

Los dirigentes comenzaron a llegar a la sede de Smata ubicada en el centro porteño cerca de las cuatro de la tarde. En el escenario estuvieron los diputados Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés, Paula Penacca y Natalia Zaracho; la legisladora Lucía Cámpora; los senadores Mariano Recalde y Juliana di Tullio; los ministros bonaerenses, Andrés "Cuervo" Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez y Nicolás Kreplak; el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla Corti; los sindicalistas de la CTA, Hugo Yasky, Roberto Baradel y Daniel Catalano, entre otros.

El primero en hablar fue el dueño de casa, Mario "Paco" Manrique, secretario adjunto del sindicato de mecánicos donde convocó a concentrar a partir de las 16 frente a Tribunales. "Hemos convocado a todas las fuerzas políticas, a la sociedad en su conjunto, para marchar hacia con el objetivo de repudiar el accionar de parte de la Justicia porque no se puede proscribir la voluntad popular. Cristina no solo fue proscripta, sino que eso ocurrió en un proceso irregular", afirmó.



Por Cristina



Luego tomó la palabra Secco para describir la situación actual como "grave" y más allá de cuestionar a la "mafia judicial", dijo que la vicepresidenta, así como puso un presidente hace cuatro años, tendrá que decir qué es lo que piensa para el futuro. "Si quiere ser ella la acompañaremos, sino llevaremos la decisión de ella hasta la victoria", aclaró. Por último, recordó que el grupo que se viene juntando desde diciembre en Ensenada, en donde hay dirigentes sindicales, sociales, intendentes y distintas organizaciones políticas, organizaron juntos el 17 de octubre; también el acto de noviembre en la ciudad de La Plata; el plenario de Luche y Vuelve en Avellaneda y el de Chaco. "Todos nos tenemos que hacer dueños de estas convocatorias", puntualizó.

A su turno, Cristina Álvarez Rodríguez aprovechó para, además de exigir una justicia democrática e independiente, repudiar los dichos de las periodistas Laura Di Marco y Viviana Canosa contra la vicepresidenta y su hija. "Quiero expresar nuestro repudio a los discursos de odio y violencia política y decir que con los hijos no", subrayó. Moreau, en tanto, centró su alocución en las críticas al poder judicial y realizó un paralelismo con la dictadura. "En el pasado el partido militar era la fuerza de choque que ponía límites a la democracia. Ahora el partido judicial", dijo y llamó el 13 a "reventar los tribunales". "El juicio político es una herramienta para que esta mafia no se mantenga en el anonimato, pero la contradicción entre mafia judicial y democracia no se resuelve en cuatro paredes, se resuelve dando la batalla en las calles", finalizó.

Di Tullio convocó a "juntar nuestro espíritu peronista porque nos necesita nuestra conductora", y dijo que CFK es la mujer que se atreve a enfrentar al poder. Luego disparó "no conozco a otra persona que sea capaz de devolverle el sentido a la política y tampoco conozco a algún trabajador que no pida que vuelva CFK". "Queremos que ella sea la persona que podamos votar como candidata a presidenta. Este 13 de abril se empieza a dar vuelta la proscripción para que ella sea nuestra candidata", cerró y le pasó la palabra a Recalde. Él recordó el 13 de abril de 2016, cuando CFK fue citada a Comodoro Py por Claudio Bonadio y dijo "el 13 de abril de 2016 la iban a detener y la firma no salió porque la gente estuvo en la calle. Ahora va a pasar lo mismo", para concluir llamó a participar también en el próximo plenario de Luche y Vuelve que será en CABA el 22 de abril. Yasky, en el cierre, dijo: "Hay que luchar contra los grupos dominantes que nos quieren convertir en colonia. Hay que salir a luchar contra la proscripción y plantear que tiene que ser por tercera vez presidenta del país".