Tras confirmar que competirá por la candidatura a la gobernación de Unidos para Cambiar Santa Fe, Carolina Losada dio los primeros lineamientos de por dónde transitará su campaña y las ideas que encarna. Con respaldos vía redes sociales de los principales referentes del PRO a nivel nacional y de dirigentes de la UCR, la senadora nacional se lanzó de lleno. En un reportaje en El Tres TV habló de seguridad, el resto de los candidatos del espacio, de su lugar de residencia y por qué decidió ser candidata.

“Tenemos un proyecto para nuestra provincia, somos un grupo grande de personas, con muchas ganas y fuerzas, que saben mucho, que quieren que las cosas cambien y me convencen absolutamente”, dijo Losada y remarcó: “Estoy muy convencida de lo que vamos a hacer en la provincia. Necesitamos liderazgos que estén con la gente, no que la excluya. Necesitamos volver al sentido común, el que extrañamos de algunos políticos, priorizando a la gente”.

“Voy a hacer una revolución en Santa Fe”, repitió Losada lo que es uno de sus eslóganes de los últimos tiempos. Dijo que hay que dejar atrás la cultura de deshacer o no continuar acciones a través de los distintos gobiernos. “Lo que está bien, lo que se ha hecho bien lo vamos a mejorar y no se va a bancar lo que esté mal. Cualquier obra que haya hecho Perotti y no haya terminado, las voy a continuar y lo vamos a llamar para la inauguración. Si le sirve a la gente, vamos con eso. Yo quiero poner la gente por delante”.

En ese sentido, sobre seguridad dijo: “O no se hizo o se miró para otro lado y eso es complicidad”, lanzó. “La Policía tiene que ser saneada, empoderada, tiene que tener respaldo económico, elementos para combatir el crimen, tiene que tener un plan. El plan que tenemos para la seguridad es el que más me entusiasma”.

Aunque prefirió no dar nombres de quien podría ocupar el ministerio, dijo que en caso de ganar va a reducir la cantidad de ministerios: "Reagruparemos los 14 en 8, es el ajuste que tiene que hacer la política”, anunció, aunque enseguida aclaró: “No vamos a echar empleados, hay puestos que son políticos, gente que tiene que ser reasignada, que quiere hacer y no tiene tareas en el Estado”.

“Volver a cultura del trabajo, de políticos que quieran mejorar la vida de la gente”, dijo Losada y expresó como deseo: “Que sea fácil hacer un trámite, que sea fácil darle trabajo a la gente o poner una empresa”.

Con respecto a las Paso, y en particular al cierre de listas el próximo 12 de mayo, Losada volvió a jugar con que “el socialismo acompañe la candidatura”. Incluso respondió "me encantaría que nos acompañe" Clara García en un intento por bajarla de la carrera por la gobernación a cambio de ofrecerle ser la primera candidata a diputada provincial. “Nos hemos reunido con ellos (por el socialismo) y hay mucho de lo que hicieron que vamos a mejorar, a impulsar”, dijo.

Sobre el significado de los mensajes en redes sociales del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que publicó a modo de apoyo a su candidatura, apuntó: “Tuve el apoyo de Patricia Bullrich, de Facundo Manes, de María Eugenia Vidal, de Gerardo Morales. El candidato (a presidente) lo va a decidir la gente, yo estoy abocada a Santa Fe, sin complicidad con el narcotráfico y lo delictivo que es lo que agobia a la gente”.

Losada y su sector pidieron a los principales referentes nacionales de Juntos por el Cambio que no intervengan en las Paso santafesinas. En parte para no generar ruidos entre el PRO aliado de Losada, y el socialismo. Y por otro lado eso obligaría a los referentes nacionales a dividirse en Santa Fe entre apoyar a ella y a Maximiliano Pullaro, y viceversa. Esa situación obligaría a pegar a Losada y Pullaro a uno de los candidato nacionales y privarse del respaldo del otro, siendo que las Paso nacionales son posteriores a las de la provincia.

En otro pasaje del diálogo con el periodista Sergio Roullier, Losada habló de la decisión personal de ser candidata: “Lo que tengo es que me siento muy segura y tengo toda la energía para esto”, se ufanó. “La gente me lo pide en la calle, que sea gobernadora. No solo me pasa en la provincia, sino rosarinos y santafesinos afuera, me dicen «por favor Caro te necesitamos». Y muchas son mujeres. Sienten que los gobiernos los han abandonado, que han abandonado a sus hijos. Muchos chicos se van por miedo, o no vienen a estudiar a Rosario por miedo” y agregó: “Me tienen tanta confianza que eso me genera mucha responsabilidad, incluso tuve ofrecimientos a nivel nacional como vicepresidenta y yo decidí ir por Santa Fe y es el desafío más grande de todos”.

Con respecto a las críticas que recibió en estos dos años desde que arribó a la política por vivir en Buenos Aires, Losada explicó: “La mitad de la semana estoy acá. Estoy siempre acá, Rosario es mi ciudad y si soy gobernadora de Santa Fe, voy a vivir acá. No tienen nada que decir de mí. Mi trabajo en el Senado ha sido siempre defender a Santa Fe”.