El periodista y conductor Jorge Rial regresó a su programa de Radio 10 y dio detalles de su salud, luego del infarto que sufrió semanas atrás cuando se encontraba de vacaciones en Colombia. La semana pasada regresó a la Argentina en un vuelo sanitario y todavía continúa recuperándose.



“Todavía no puedo entender lo que pasó, sigo en shock, pero doy gracias que pudieron hacer algo”, comentó, Rial a la par que explicó que sufrió un paro cardíaco con muerte súbita. Y precisó: “Estuve 10 minutos muerto”.

Tras agradecer la tarea de los médicos colombianos que lo atendieron en una primera instancia, señaló que le hicieron un análisis de rutina "para ver que era lo que estaba pasando". "Ahí me fui, se me cerraron los ojos y estuve 14 horas sedado, dormido”, relató el conductor de Argenzuela.

El periodista contó que aún le duele el pecho, debido a que uno de los enfermeros se trepó encima suyo para llevar adelante las maniobras de rehabilitación cardiopulmonar (RCP). "Se trepó encima mío y se negó a dejarme ir. Todavía no lo asumo, lo cuento y pienso que estoy contando la historia de otra persona, fue terrible. Doy gracias que pudieron hacer algo", detalló.

Rial relató que el día del infarto se despertó con un "dolor muy agudo" en el pecho, por lo que se puso en contacto con el servicio médico que había contratado para su estadía en Colombia y se dirigió a un sanatorio. “Soy muy cabeza dura y no le doy mucha bola a eso, sin embargo, sentí que algo iba a pasar. Por suerte llegué, me atendieron, me llevaron rápido a hacer unos primeros análisis y si bien el electrocardiograma dio bien, yo sentía que algo pasaba. A los 20 minutos, viene un médico y me dice ‘tengo malas noticias. Está atravesando un infarto. Le vamos a tener que hacer un stent’”.



Qué le pasó a Jorge Rial

El periodista fue internado de urgencia en la ciudad colombiana de Bogotá el pasado 29 de abril tras sufrir "un cuadro cardíaco complejo". Según contó su médico, Guillermo Capuya, la primera alerta llegó por parte del médico instantes previos al incidente.

“La noche del sábado Jorge me mandó un mensaje para decirme que no se había sentido bien y que de manera preventiva, ya que cuenta con antecedentes cardíacos, asistió a la Clínica del Country”, relató el médico.

Al llegar, “quedó internado para hacerle un cateterismo y en ese momento hace un cuadro de descompensación, lo estabilizaron y quedó internado en la unidad de cuidados intensivos", detalló el profesional de la salud.

Rial, que actualmente conduce dos programas diarios de su ciclo Argenzuela, por la mañana en Radio 10 y por la tarde en C5N, posee antecedentes cardíacos. En julio 2010, sufrió un cuadro de hipertensión y fue intervenido quirúrgicamente: le colocaron un stent para apuntalar la pared de una de sus arterias.

En 2014, le colocaron un segundo dispositivo similar. En octubre de 2020, se ausentó de “Intrusos en el Espectáculo” por recomendación médica y evaluaron implantarle un marcapasos y practicarle un cateterismo, pero finalmente solo le recomendaron reposo hasta que se compensara.