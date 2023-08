Este sábado finalizó el rodaje de "Síganme", la serie sobre Carlos Menem que dirige Ariel Winograd y es protagonizada por Leo Sbaraglia. Los equipos de la productora Claxon se trasladaron a La Rioja y junto a más de 200 riojanas y riojanos que participaron del proyecto como técnicos, asistentes de producción, sonidistas, camarógrafos, maquillistas, choferes, actores y actrices, grabaron aspectos esenciales de la vida del exgobernador y expresidente de la Nación.

Detras de escena del rodaje en La Rioja de la minisarie "Síganme "

La filmación de la serie ha podido continuar pese a que algunos de los familiares del expresidente manifestaron su decisión de emprender acciones legales porque aseguran no haber autorizado escenas donde se los menciona. El proyecto cuenta con el aval de Zulemita Menem, pero no de otros familiares como Carlos Nair Junior (hijo del ex mandatario), y la hija de Carlitos Junior y nieta del ex presidente, Antonella Menem.

Leonardo Sbaraglia, que tiene a su cargo el rol protagónico, tuvo que raparse para caracterizarse, debido a que usa pelucas durante la filmación. Aunque pocos lo hubieran sospechado, logró un marcado parecido físico con el expresidente. Para su rol, Sbaraglia se puso en contacto con Zulemita, para poder aportar más elementos a su personaje. La serie cuenta los comienzos de Menem en la militancia y su función pública en La Rioja hasta su desempeño en la Casa Rosada.



Leo Sbaraglia protagonizando Carlos Menem

Guillermo Arenago, uno de los actores que participa en la producción de Amazon Prime Video dijo: “Tenemos muchas expectativas, este es el final de la serie, venimos filmando hace dos meses y medio”. Con respecto a su participación, Guillermo explicó: "Mi personaje es de ficción, uno de los asesores de Carlos Menem. Habrá dos en la serie; uno riojano y otro porteño, yo hago del segundo."

Detras de escena durante el rodaje de "Siganme" en La Rioja

Los dos hijos del matrimonio con Zulema Yoma, Zulemita Menem y Carlos Menem Junior –quien falleció al estrellarse con un helicóptero al costado de la ruta 9– serían interpretados por Cumelén Sanz y Agustín Sullivan, respectivamente. Otro de los actores que aparece en danza es Juan Minujín, pero no trascendió qué rol interpretará.

Juan Minujín en el rodaje en La Rioja

La gran producción contó con el acompañamiento de la Dirección de Cine La Rioja del Ministerio de Turismo y Culturas en la convocatoria para los extras y los técnicos.“Esta producción audiovisual recorrerá todo el mundo a través de la plataforma Amazon Prime Video, eso quiere decir que es un gran impulso para nuestra provincia en materia económica, turística y cultural”, dijo el Ministro de Turismo y Culturas de La Rioja Gustavo Luna, quien llegó al set para saludar y felicitar a parte del equipo el último día de rodaje.

El Ministro de Turismo y Culturas de La Rioja Gustavo Luna, junto a Hebe Estrabou y parte del equipo de la serie durante el ultimo día de rodaje