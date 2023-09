La suma fija de $60.000 –a pagarse en dos partes de $30.000 en septiembre y octubre– anunciada por el Gobierno nacional es obligatoria para todas las empresas que cuenten con empleados en relación de dependencia. En el caso de las micro y pequeñas, el Estado cubre parcial o totalmente el bono, pero las medianas y grandes deben asumir el total del pago. Si no lo cumplen, los trabajadores pueden presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.



La suma fija está destinada a empleados que trabajan 8 horas diarias en empresas privadas o en la administración nacional y sus dependencias, y ganen hasta 400.000 pesos netos, incluida cada cuota del bono, es decir un tope de 370.000 pesos cada mes.



¿Cómo denunciar si no me pagan el bono?

Para reclamar ante el impago de la suma fija, los empleados pueden presentar su denuncia ante el Centro de Orientación a la Ciudadanía (COC), las opciones son:

Llamar al 0800-666-4100 (opción 1, luego opción 7, de lunes a viernes de 8 a 20).

Según el Decreto 438/2023 en donde se oficializó la medida, los empleadores tienen 15 días hábiles de plazo para pagar la primera parte de la suma fija contando desde el 1° de septiembre, es decir, hasta el jueves 21 de septiembre, por lo que recién pasado ese período se puede reclamar.

¿Qué hacer si no cobro el bono en la fecha indicada?

En los días siguientes a los anuncios, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se mostraron en contra de la medida y unas 12 provincias argentinas anticiparon que no pagarían el bono. En este último caso, los trabajadores provinciales o municipales que no reciban la ayuda no podrán denunciarlo, ya que estas jurisdicciones tienen autonomía en su gestión económica y pueden decidir si pagan o no.

No obstante, en el caso de las empresas privadas que no cumplan con el desembolso, los empleados que cumplan con los requisitos y no reciban la suma fija sí pueden presentar una denuncia anónima contra su empleador ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

"Tienen que hacer la denuncia, está vigente la capacidad de fiscalización del Estado a partir de la denuncia, que incluso puede ser anónima y que va a hacer que nosotros actuemos de inmediato", expresó la ministra Kelly Olmos en declaraciones radiales. “Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”, advirtió además la funcionaria en diálogo con Futurock.

Por otra parte, Olmos invitó a los gremios y a sus representantes en cada empresa a vigilar la situación y denunciarla también en caso de faltas: "Tienen que hacer la denuncia más allá de la tarea que la va a corresponder a los propios gremios para garantizar que en cada uno de los lugares de trabajo esto se cumpla efectivamente".

