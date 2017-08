El director técnico de River, Marcelo Gallardo, ofreció una conferencia de prensa que fundamentalmente orbitó sobre el probable pase del delantero Lucas Alario al Bayer Leverkusen. El club de Núñez en principio rechazó una oferta de 16 millones de euros y sólo dejará ir al goleador si los alemanes abonan los 24 millones fijados para la cláusula de rescisión de su contrato. “Si pagan la cláusula y el jugador está firme en su decisión, lo acompaño a Ezeiza; pero el momento es inoportuno, él en ningún momento me dijo que no quería seguir, la pasa bien acá, es valorado y reconocido. Salvo algo raro, va a jugar”, dijo el Muñeco en relación con el debut de mañana en la Superliga ante el local Temperley. El juvenil uruguayo Marcelo Saracchi ya se sumó a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.

Gallardo se mostró sorprendido por el súbito interés del equipo teutón por contar con Alario. “El grupo estaba cerrado y no esperábamos esto. Creo que Lucas es una víctima, porque todos sabían que no lo íbamos a transferir. No sé cómo lo aconseja el entorno y su representante; si él tiene dudas, intentaremos convencerlo, de lo contrario está en todo su derecho, por más que endulcemos sus oídos”, señaló con contrariedad.

En cuanto a salir a inscribir jugadores ante la posible salida del ex atacante de Colón, el técnico millonario remarcó: “No podemos salir a buscar algo de golpe, no trabajamos así. En medio de todo esto tenemos que armar el equipo y pensar en el inicio del torneo frente a Temperley y el resto de la competencia”.

Precisamente para enfrentar al conjunto del sur del conurbano, Gallardo aguarda por una definición por el traspaso o no de Alario al Bayer Leverkusen, pero en cuanto a la disposición táctica aclaró: “Yo nunca me cerré a la posibilidad de jugar con dos puntas”. De esta manera, el equipo que se perfila como titular iría con Batalla, Moreira, Maidana, Pinola, Casco; Gonzalo Martínez, Ponzio, Rojas, Ignacio Fernández; Alario y Scocco.

Sobre el debut de mañana, el DT añadió: “Lo esperamos con mucha expectativa, será difícil e intentaremos hacer nuestro juego, consolidar una idea, hay expectativas y entusiasmo de empezar a jugar este torneo”.

Finalmente, Gallardo se refirió a la llegada del mediocampista uruguayo Saracchi, séptimo refuerzo proveniente de Danubio y que apenas cuenta con 19 años: “Tiene condiciones para desarrollarse de la mejor manera en el club como el resto de los jugadores que llegaron y estamos muy conformes”.