Se quiebra La Libertad Avanza a partir del pacto Macri-Milei

Por Ludmila Ferrer y Adrián Figueroa Díaz

Tras el acuerdo Macri-Milei-Bullrich, primero estalló Juntos por el Cambio y ahora la sangría no para en La Libertad Avanza. A los militantes y dirigentes que se alejaron de esa fuerza política en la última semana, se les sumaron legisladores nacionales, provinciales y del Mercosur que, a través de una declaración conjunta, anunciaron la decisión de “no acompañar” al candidato negacionista en ese “cambio de rumbo solo con fines electorales”. No votarán por Javier Milei pero tampoco por Sergio Massa. No obstante, la neutralidad abrió una grieta en la bancada ultraderechista que aún ni se sentó en el Congreso. El tembladeral y las presiones en la interna libertaria son tales que, a horas de difundir la declaración, algunos de los firmantes recularon en chancletas, mientras que otros salieron a confirmar el distanciamiento. Mientras tanto, el expresidente Mauricio Macri se dedica a dar consejos de liderazgo públicamente sobre cómo "enfrentar al populismo" y le marca la cancha a Milei.