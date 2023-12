El cosecretario general de la CGT y titular del sindicato de Sanidad, Héctor Daer, criticó este jueves el proyecto de la denominada Ley Ómnibus que ingresó al Congreso y el DNU de Javier Milei que entra en vigencia este viernes.

"Es una transferencia clara a un sector pequeño de la sociedad que más tiene y más gana", aseguró Daer en conferencia de prensa, tras la decisión de la CGT de avanzar con medidas de fuerza.



La reunión del Comité Central Confederal de este jueves resolvió un plan de lucha de la central obrera que incluye, entre otras iniciativas, un paro por 12 horas y movilización al Congreso el próximo 24 de enero, avanzar con la presentación judicial contra el DNU, hacer un llamado a plenario de las delegaciones regionales de la CGT y la articulación con otras centrales obreras.

"No hay ningún contacto con el Gobierno. Nosotros no propusimos esta dinámica. En menos de una semana transforman la Argentina, pero no con una mirada de progreso, nos llevan a la Argentina pastoril", declaró el titular de Sanidad, quien ya había manifestado que la CGT no tiene diálogo con ningún representante del Ejecutivo.

Además de criticar la ley de 664 artículos que Milei mandó al Congreso, Daer hizo referencia al DNU y aseguró que "apunta contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras y apunta contra los derechos colectivos".



Consultado por la reunión entre el titular del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el gremialista negó que en el mitín se haya discutido el fondo de cese laboral.



En esa línea, dio su opinión personal al respecto: "Para mí es la automatización del despido. Es como la película de Rocky, que te digan 'mañana no vengas y andá a cobrar, cuando te necesito de vuelta te vuelvo a llamar'", consideró.

Por otra parte, habló sobre la cautelar que presentó la central obrera y que fue rechazada por el juez laboral José Ignacio Ramonet: "Lo inminente es lo futuro. No es ni el presente ni el pasado. Por eso, si (el juez) dio lugar a todo, tendría que haber dado lugar también a la cautelar. Pero ayer fue apelada y seguirá su curso", dijo Daer, y confirmó que continuarán las acciones legales contra el decretazo.

Seguí leyendo: