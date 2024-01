El productor argentino Bizarrap sumó un renglón más a su larga lista de éxitos mundiales con el lanzamiento de la "BZRP. Music Session #58" este miércoles por la noche. Esta vez, con la artista invitada Young Miko, la joven puertorriqueña que viene cosechando un logro tras otro a nivel global y que ya colaboró con otros grandes referentes de la música urbana como Bad Bunny, Karol G, Nicki Nicole y Feid.



Después de la sesión con el joven argentino Milo J –con quien luego hizo un EP de cinco canciones– que hizo vibrar al mundo, Gonzalo Julián Conde–Bizarrap– volvió a la carga con Young Miko, una apuesta de alcance internacional. El tema superó las 4 millones de reproducciones en YouTube en apenas 10 horas.

Con su tradicional formato de video con la invitada cantando a cámara y el anfitrión siguiendo el ritmo con las manos, Biza apostó a la simpleza para acompañar el flow rapero de la cantante boricua y se apoyó en los sonidos sintetizados para ofrecer distintos paisajes musicales.

“¿Cómo llegamos aquí? / No sé a cuántos pies de altura / Primera clase a Madrid /Acá arriba ya no hay cobertura”, comienza la Session #58, que cuenta con un breve pasaje por rap duro. “Aquí va otra más / Para los que han estado de siempre / Eso es ojalá / Ustedes nunca me suelten”, le dice más adelante a sus fans la puertorriqueña, que en octubre del año pasado vino a Argentina y se presentó en dos fechas en un Complejo C Art Media de Chacarita colmado.

Bizarrap alcanzó varios hitos en su carrera el año pasado, donde ganó tres Grammys Latinos y hasta rompió cuatro marcas en los Record Guinnes, además de un disco de diamante por su alianza con el español Quevedo.

Además, giró por todo Europa durante tres meses con un exitoso tour, en donde cautivó audiencias con shows en más de 13 ciudades que festejaron sus colaboraciones históricas con artistas como Shakira, Arcángel, Peso Pluma y Rauw Alejandro.

La letra completa de la BZRP Music Session #58

"¿Cómo llegamos aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura

Siento que solo fue ayer

Le dije a mami que yo iba a volver

A casa otra vez

No sé cuándo la vo'a ver

Pero mientras tanto andamos en Jet Ski en Mallorca (Ah)

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Baby, aquí corremos fino, digo, yo no me inclino

Preguntan qué si tienen chance, jum, mejor ni opino

Yo los saco de la tumba, ¿hablan de mí? Los revivo

¿Dicen que debo favores? Cabrón, sí, me imagino

Sí, es que, man, yo te vi, afuera, en la fila para mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

Cuando hablaste mierda de mí

Te pegaste a mi VIP, eres un pussy, puerco

Si me pillan saliendo desde la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada

Biza, apaga las luces, déjame a oscuras

Que mi gente prende los flases si yo pido que los suban

Pero mientras tanto andamos en Jet Ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Aquí va otra más

Para los que han estado de siempre

Eso es ojalá (Ojalá)

Ustedes nunca me suelten (Mmm)

Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar

Aunque todas las marcas me quieran auspiciar

Aunque ya todas mi exes quieren ser la oficial

Ahora no significa que yo voy a cambiar

No, no significa que yo dejo de ser (normal)

Puede que antisocial

Que no sepa confiar no es nada personal

Es que, si cambian de color, no me quiero asociar

Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar

No te sientas mal, no eres tan especial

Dicen que hablaste de mí, pero andas sin señal

Y mientras tanto andamos en Jet Ski en Mallorca (Ah)

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe"

¿Quién es Young Miko?

Young Miko es el nombre artístico de María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, una artista puertorriqueña de 26 años que explora, principalmente, el género urbano. A lo largo de sus cinco años de carrera consiguió posicionar varios hits de su autoría.

Miko comenzó su carrera musical en 2019, cuando subió sus primeras producciones a la plataforma SoundCloud. Pero recién agosto de 2021 llegó una colaboración que le dio un primer salto de popularidad: el single que interpretó junto a la rapera puertorriqueña Villano Antillano. "Vendetta", el título que eligieron para la colaboración, se trató de un trap oscuro que fue todo un éxito en el mundo de la música urbana.

Young Miko. Imagen: @itsyoungmiko.

Casi un año más tarde, Miko lanzó el primer -y hasta el momento único- disco de su carrera. Trap Kitty conoció la luz el 22 de julio de 2022 con un buen recibimiento de sus seguidores, que la llevaron formar parte de los rankings de los artistas más escuchados en Spotify.



Su último lanzamiento como solista se tituló "Wiggy" y fue un homenaje a un clásico de los principios de los 2000: "Aserejé" de Las Ketchup. Tanto la canción como el video recrearon minuciosamente la impronta dosmilera.

El color rosa está presente en todas las escenas y varios detalles de utilería facilitan el viaje al comienzo del milenio, como un Tamagotchi -la mascota virtual que fue furor en aquellos años- que cuelga del pantalón de Miko o teléfonos celulares propios de la época.



Venta del video "Wiggy". Imagen: @itsyoungmiko.

Además, Miko colaboró con Bad Bunny en el último disco del conejo malo: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". En los comentarios del visualizer de "Fina", publicado en octubre pasado, los fans ya aclamaban por una Session de Miko con Bizarrap.

Además de ser cantante, Miko incursionó en el mundo del deporte. Su puesto más destacado fue cuándo jugó como lateral y mediocampista defensiva en la selección femenina de fútbol sub-20 de Puerto Rico.

