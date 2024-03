Fue un discurso sobrio pero duro: "El Presidente Javier Milei quería refundar la Argentina pero la está fundiendo". O "adhiere a un terraplanismo conceptual y cultural". Con ésas y otras frases, un Axel Kicillof sin sonrisas se presentó en la Legislatura bonaerense con varios sombreros al mismo tiempo. Uno, el de economista. No lo dijo, pero llegó al doctorado del que Javier Milei carece, y como su especialidad es el pensamiento económico se divirtió con la Escuela Austríaca, que sólo gobierna un país en el mundo, la Argentina. Otro, más módico, el de miembro de Unión por la Patria, presente en las referencias a que su espacio político gobierna hoy no sólo la Provincia por segunda vez sino 84 de 135 municipios tras una gran elección con 19 puntos de diferencia. Y el tercer sombrero, que absorbió a los otros dos y se impuso sobre ellos, fue el de gobernador de un distrito que no se vistió de violeta porque convalidó un modelo de Estado y de industrialismo. Fue el discurso de un opositor nato, pero no desde lo testimonial o desde las consignas sino desde políticas públicas ya desplegadas.

Kicillof pidió una módica disculpa a la Legislatura por verse obligado a hablar de Milei, pero explicó que no lo quedaba alternativa después del discurso presidencial del viernes 1°.

Al mencionar sus categorías para los próximos cuatro años habló de "gobierno protector, Estado presente y pueblo solidario".

Sobre la convocatoria de Milei al Pacto de Mayo dejó una puerta abierta pero puso en claro que podría convertirse con facilidad en un portazo. Dijo que Milei sometió al federalismo “a una agresión tan inédita como salvaje”. Luego “se nos lanza una invitación que se parece más a una imposición que a un diálogo”. Conclusión: “Nuestra respuesta es muy clara. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing… arranquen nomás si no llegamos”.

Durante el largo discurso, presenciado por Estela Carlotto, Taty Almeida y Felipe Solá, las críticas de Kicillof a Milei fueron directas:

*“Estamos pasando por una realidad muy sombría.”



*“El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial.”

*“El Presidente deberá aprender a convivir con gobernadores aunque le cueste comprenderlo. No se trata de apretar, fundir, amenazar o agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas y proyectos."

*“La democracia no es el teorema de Arrow ni se explica con el dilema del prisionero."

*“En menos de tres meses de gobierno va quedando en evidencia que esta dirección no conduce ni a más crecimiento ni a más bienestar."

*“El ajuste produce dolor, desigualdad, sufrimiento, precariedad."

*“Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios

*“Los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables, no pueden seguir padeciendo."

*“Austeridad para gobernar, sí. Sacrificios inconducentes para el pueblo, no.”

*“La legitimidad de origen requiere también la legitimidad en su ejercicio.”

*"Mienten."

*Promulgaron un “Ilegal DNU dañinamente vigente."

*“Escuchamos palabras y frases como luz al final del túnel, sinceramiento, lucha contra una casta, precios que estaban reprimidos. En rigor, es ajuste."

*Iba a venir lo nuevo pero “los ministros más importantes son Toto Caputo, campeón de la fuga. En Seguridad y Defensa, quienes fueron candidatos a presidente y vice del macrismo. El DNU y la la ley ómnibus fueron concebidos por Federico Sturzenegger, elenco estable con Cavallo, de la Rúa y Macri. ¿Estos son los nuevos?."

*“Muchos de los votantes ya perciben que fueron traicionados."

*"El pan, de 1200 pesos en noviembre a 1800 en enero. Arroz, de mil a dos mil. Aceite de 1275 a 2600. Litro de leche, 84 por ciento. Detergente, 118 por ciento. Llenar el tanque, 150 por ciento. Los remedios aumentaron un 100 por ciento. Una catástrofe sanitaria. El Midazolam, muy usado en terapia intensiva, tuvo un aumento de 1600 por ciento. El Omeoprazol, 1800 por ciento. El Tramadol aumentó un 200 por ciento en el primer bimestre. Así se puso en crisis todo el sistema de salud: los hospitales, las obras sociales y las prepagas. Los que venía a privatizar terminaron estatizando y sobrecargando la salud pública."

*"La devaluación récord y el retiro del Estado son la causa de duplicación de la inflación. Los salarios registrados retrocedieron al nivel de 20 años de atrás."

*“Las obras las hizo el Estado bonaerense. Eso que el Presidente llama ‘Estado criminal’. Criminal es parar obras. El pueblo juzgará la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno."

*“La industria no se menciona nunca en los discursos nacionales."

*“Por decisión del Presidente, en base a su dogma, el Estado nacional está desertando de sus obligaciones irrenunciables. El Presidente Milei no quiere achicar el Estado sino desintegrarlo, y lo reconoce."

Kicillof dedicó buena parte del mensaje a definiciones institucionales que parecieron buscar una demostración: Milei no cumple con la Constitución nacional. Conviene retener esa idea porque avanza entre los gobernadores, a veces en sordina y a veces más abiertamente. Con sordina especialmente en los distritos donde Milei y no Sergio Massa fue el triunfador en la primera vuelta o en el balotaje. Abiertamente en el caso de la Provincia, que según recordó el gobernador dejó tres veces derrotado a Milei. Fue en las PASO, en primera vuelta y en la segunda. De cómo se tramiten las definiciones en cada provincia depende la fuerza política futura de Milei. Porque en general las representaciones en el Senado y en la Cámara de Diputados suelen tener relación estrecha con quienes gobiernan o tienen poder real en cada uno de los 24 distritos. Y el 25 de mayo, como dijo el gobernador cordobés Martín Llaryora el mismo viernes 1°, todavía está muy lejos.

“La sociedad reclama más escuela pública, más asfalto, más luminarias, más patrulleros, no menos", dijo, y prometió seguir en esa línea de políticas públicas. Pero "el obstáculo principal son las políticas que lleva adelante el gobierno nacional". No sería un problema ideológico sino constitucional. “En democracia, el pueblo es el que manda, y respetamos las esperanzas de los argentinos que lo eligieron, pero la propuesta que ganó está en las antípodas de nuestra manera de ver la vida, la política y la economía.” Más todavía: “El nuevo gobierno nacional debe respetar el voto mayoritario de la Provincia, y eso es precisamente lo que no está sucediendo. El Presidente no está respetando ni a los bonaerenses ni a sus representantes.”

Y allí vino un argumento jurídico más.

"Por decisión del Presidente, en base a su dogma, el Estado nacional está desertando de sus obligaciones irrenunciables", dijo Kicillof. "El Presidente Milei no quiere achicar el Estado sino desintegrarlo, y lo reconoce." Pero ese objetivo, según el gobernador, "tropieza con un primer obstáculo, la Constitución nacional.”

Entonces Kicillof citó el artículo 1° de la Constitución, recordó que estaba inspirada en Juan Bautista Alberdi, a quien Milei suele citar como su padre fundador al nivel de Alberto Benegas Lynch y dijo que "es taxativo al definir a la Argentina como republicana así que el Presidente debe respetar la división de poderes". También es "representativa, así que el Presidente debe respetar a todas las autoridades elegidas por el pueblo", incluidos los gobernadores, los intendentes y los legisladores nacionales y provinciales. Y "es federal, así que el Presidente no puede extorsionar a los gobernadores".