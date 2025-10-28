"El Gobierno tiene todo atado con alambre y ahora debe desatarlo": el análisis de la economía post elecciones

“El Gobierno tiene todo atado con alambre y ahora tiene que ir desatando”, advirtió el analista financiero Matías Battista al analizar en la 750 el panorama económico que enfrenta la Argentina tras las elecciones del 26 de octubre.

Según explicó, hay un dato positivo: el dólar está recuperando fuerza , tanto el tipo de cambio mayorista como el MEP y el CCL. Y consideró que esto es una buena señal porque “la gran duda que tenía el mercado era si, ante esta victoria contundente de La Libertad Avanza, el Gobierno iba a enamorarse otra vez del atraso cambiario y buscar financiamiento para sostener desequilibrios”.

“A mí me parece que hay alguna intención del Gobierno de ver hasta dónde se equilibra el dólar en el libre juego de oferta y demanda”, sostuvo Battista. Y agregó que, aunque entre ayer y hoy Estados Unidos no estuvo interviniendo, “la clave está en que ahora el Gobierno tiene que hacer un reseteo económico: dejar flotar el dólar, recomprar reservas, reponer el stock que se gastó durante la campaña y, sobre todo, desarmar el cepo en pesos”.

