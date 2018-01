Leonardo Ponzio, capitán y símbolo del River de Marcelo Gallardo, adelantó ayer que continuará en el equipo aunque su contrato finalice en junio próximo, al asegurar que va a “firmar por un año más por lo menos”.

Ponzio, quien el lunes cumplió 36 años, contó que el equipo ya está pensando en el partido del sábado contra Olimpo de Bahía Blanca en el Monumental, cuyo estado del campo de juego fue muy criticado por estas horas (ver aparte).

“La cancha va a estar bien, la vimos el sábado. No nos preocupa el estado del campo del juego”, aclaró Ponzio en la conferencia de prensa que dio junto a Rodrigo Mora en el predio River Camp en Ezeiza, una vez finalizado el entrenamiento. Sobre la derrota ante Huracán (1-0), el mediocampista consideró: “tuvimos distracciones que no se pueden tener. Tenemos que salir de esa idea de que somos un equipo que genera mucho y convierte poco. Debemos agarrarnos de otra cosa y no repetir errores”.

Por último, sobre la llegada de Bruno Zuculini, quien ayer se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros, Ponzio comentó: “jugué con Franco Zuculini. Bruno es joven, tiene experiencia y le puede aportar mucho al grupo”.