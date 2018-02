¡Ahora con nuevo repertorio! El 22/2, Hernán Cattáneo estrenará su proyecto tecno-sinfónico Connected (Teatro Colón). El 23/2, los alemanes Kadavar enfrentarán Rough Times (The Roxy Live) y el electroisraelí Guy Mantzur identificará Children With No Name (Crobar). El 24/2, Deseo Irreal chistará Sh! (The Roxy La Viola Bar), AveTrueno remontará Vuelo eléctrico (Kirie), el dúo dance alemán D-Tox & Beckers concretará El retorno (Punta Carrasco) y el baladista y ex militar inglés James Blunt bancará The Afterlove (Luna Park).