Por la visita del papa, se adelanta la definición del fútbol argentino

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La última fecha del Torneo Clausura sufrió una reprogramación ante los operativos por la presencia de León XIV.

León XIV El Papa dirigió la audiencia general en la plaza de San Pedro y saludó a los fieles AFP -. AFP

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