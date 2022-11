Este jueves, una multitud despidió a la Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que murió el pasado domingo 20 de noviembre a los 93 años. Tras la ceremonia, sus restos fueron esparcidos en la Pirámide de Mayo.

En diálogo con AM750, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, recordó a la histórica militante y reflexionó: "Tenía mucha sabiduría y una agudeza, leía la coyuntura política antes. Era una persona que se adelantaba a los hechos, pero por mucho. Hebe veía todo con mucha anticipación".

"Nuestro vínculo se fortaleció después del último acto de Néstor (Kirchner) en el Luna Park. Se generó ahí, y después fue permanente", contó Larroque en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Además, el funcionario y dirigente de La Cámpora destacó "la agudeza" de Bonafini para leer la coyuntura política: "Era una persona que se adelantaba a los hechos, pero por mucho. Hebe veía todo con mucha anticipación. Yo en un momento definí, casi como una cuestión de fe, acatar lo que ella decia porque la experiencia me iba indicando que siempre tenía razón. Con Cristina (Kirchner) me pasa también".

Por último, el ministro bonaerense concluyó: "Siempre fue muy generosa, sensible y afectuosa. Y también, cuando te tenía que levantar en peso, no escatimaba. Yo sabía cuando estaba enojada, porque me llamaba y me decía 'Larroque'. Si no, me llamaba Andrés. Porque no le gustaba que me dijeran "Cuervo", decía que era hermoso el nombre que me puso mi madre".