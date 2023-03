Este jueves la Selección Argentina juega su primer partido tras consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022, en un amistoso contra Panamá en el Estadio Monumental, al que asistirán más de 80 mil personas. Esta semana, los integrantes de la Scaloneta volvieron a recibir el aliento de los hinchas argentinos, tras el masivo recibimiento que tuvieron en su vuelta al país el 20 de diciembre pasado.

Hace 37 años, en 1986, el equipo argentino que se consagró campeón del Mundial de México, liderado por Carlos Salvador Bilardo y Diego Armando Maradona, también tuvo un eufórico recibimiento, con una enorme caravana que los acompañó durante el trayecto que hicieron desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta Casa Rosada.

A diferencia del plantel liderado por Lionel Scaloni y Lionel Messi, que jugará hoy su primer partido a 3 meses de ser campeones del mundo, la selección del ´86 recién volvió a jugar en 1987, en una nueva edición de la Copa América en la que Argentina fue local. Su primer amistoso fue a finales de ese año, contra Alemania -su rival en la final del Mundial-, al que volvieron a vencer 1 a 0 esta vez en el estadio de Vélez.



"Me acuerdo que cuando vinimos del Mundial tardamos como tres o cuatro horas de Ezeiza a la Plaza de Mayo, y ahí entendimos de lo que habíamos hecho. Y sobre todo lo que significaba para la gente. No paraban de agradecernos. Hombres, mujeres, chicos, se nos venían encima, el micro tenía que ir muy despacito. Fue tremendo ese momento", rememoró en 2016 Bilardo en una entrevista con Adrián De Benedictis para Página|12, a 30 años de la consagración.



El recibimiento a los campeones del ´86

El 29 de junio de 1986 Argentina se consagraba campeón del mundo por segunda vez tras vencer 3 a 2 a Alemania Federal en el estadio Azteca. El equipo dirigido por Bilardo y liderado por Maradona, se completaba con Sergio Batista, José Luis Cuciuffo, Oscar Garré, Nery Pumpido, José Luis Brown, Oscar Ruggeri, José Luis Burruchaga, Ricardo Giusti, Claudio Borghi y José Valdano.



Carlos Bilardo llora de alegría en el estadio Azteca, junto a Pedro Pablo Pasculli.

“Yo creo que la gente tiene que estar feliz porque somos un país de fútbol. La mayor alegría de este plantel es poder haberle dado esta satisfacción a la gente cuando la gente no creía. Pero nosotros no tenemos rencor con nadie. Al contrario, si la gente se divierte, nosotros también. Estamos felices y orgullosos de poder brindarle el segundo título del mundo de mayores a todos los argentinos. Eso es lo que piensa todo el plantel, no solo yo”, decía entonces desde el avión que los traía de vuelta el “10” de los campeones de 1986, Diego Armando Maradona.



Un día después de levantar la copa, el 30 de junio de 1986, los jugadores volvieron al país a celebrar el triunfo con los hinchas. Desde que aterrizaron en Ezeiza hasta que llegaron a Casa Rosada, estuvieron acompañados por una caravana de fanáticos en las calles aplaudiendo y alentando el paso del micro con banderas argentinas.

En Casa Rosada los recibió el entonces presidente Raúl Alfonsín, que los acompañó al histórico balcón donde Maradona y los jugadores alzaron la copa ante una multitud en Plaza de Mayo.



"Lo más emocionante fue cuando nos trasladábamos hacia allá, con la gente alrededor del micro, eso me impactó mucho", remarcó el "Doctor" en la entrevista que brindó a Página|12.

"No me puedo olvidar la cantidad de gente que había, fue impresionante. Yo tampoco me olvido cuando nos fuimos para México, con diez tipos que habían ido sólo para putearnos. Y después llegar y ver toda la autopista llena de autos con la gente aplaudiendo, fue sensacional. Sentir eso, a uno le cambia todo por dentro", agregó en aquel entonces.

En 2017, Burruchaga, autor del gol que definió la victoria en la final de ese año, recordó que horas antes del vuelo de regreso tuvieron un festejo íntimo. “Nos sacábamos fotos con la Copa con las camaritas, inconscientes de lo que habíamos hecho. No había celulares, no había nada”, recordó entonces en una entrevista con AFA.

(Foto: TW/@jburruchaga)

“Más allá de que estábamos obviamente super felices, hasta que no volvimos a la Argentina y no vimos ese mundo de gente que nos vino a esperar al aeropuerto, a la Casa de Gobierno, a la Plaza de Mayo y todo ese trayecto, no nos dábamos cuenta de lo que habíamos hecho. Veíamos a todo un país que se movió para agradecer, contento…”, agregó.

Diego Armando Maradona alza la Copa del Mundo en el Estadio Azteca de México en 1986 (Foto: NA)

El amistoso de la Scaloneta ante Panamá



La Selección Argentina campeón del Mundial de Qatar 2022 el pasado 18 de diciembre, juega hoy su primer partido amistoso en el país tras la victoria. El equipo se medirá contra Panamá desde las 20.30 en el Estadio Monumental.

Tres meses después de alzar la Copa de la FIFA en el Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina se vuelve a reunir para jugar su primer partido amistoso en Argentina ante Panamá. (Foto: Télam)

Tres meses atrás, la albiceleste, recién aterrizada en Ezeiza fue recibida por una enorme multitud, y fue tan impresionante la cantidad de hinchas que se acercaron que el micro que los jugadores finalmente terminaron la recorrida en helicóptero.