El largometraje Crónicas de un exilio, codirigido por Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar, fue el gran ganador de la quinta edición del Festival Internacional de Entre Ríos (Ficer), que culminó en la noche del sábado en la ciudad de Paraná. El documental realizado a partir de materiales de archivo y que da cuenta de la trayectoria del cineasta y militante Octavio Getino, obtuvo el premio a la mejor película de la Competencia Nacional, dotado de 700.000 pesos, otorgados por el Gobierno de Entre Ríos. Simultáneamente, el film recibió la estatuilla Ojo Pez, que el festival entrega al film más votado por el público en esta sección.

Crónicas de un exilio fue una de las películas que en esta edición llevaban en el catálogo del Ficer el sello destacado de “40 años de Democracia Argentina” por su aporte a la construcción de la memoria colectiva, un tema que atravesó todas las secciones del festival entrerriano.

Fue el caso también de El juicio, el extraordinario documental de archivo de Ulises de la Orden sobre el enjuiciamiento, en 1985, a las primeras juntas de la última dictadura cívico-militar, que obtuvo también el Ojo Pez del premio del público en la sección Cine por entrerrianxs. “A cuarenta años de democracia estamos muy cerca de un momento de decisión, y al momento de decidir tenemos que saber si queremos que siga el Ficer, que haya gobernantes que le den continuidad a las políticas culturales, que haya un Estado presente, al lado de los trabajadores de la cultura, para que podamos seguir teniendo arte y pensamiento crítico”, sostuvo la diputada nacional Carolina Gaillard. A su vez, la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D’Agostino, señaló: “En estos días estamos escuchando el discurso de que no hay que gastar en cultura. Hay un desconocimiento profundo sobre esto, como si la cultura no creara trabajo, no creara identidad ni memoria, como si no tuviera el alto valor simbólico que hace nuestras vidas mejores”.



Más de 8.500 espectadores participaron de las proyecciones de la quinta edición del Ficer, organizado por el Gobierno de Entre Ríos, y que cuenta con la dirección artística del realizador local Eduardo Crespo. La realización premiada de la sección en Competencia para Cortometrajes Entrerrianos, fue para Pescantora, de Fabio Marcelo Bonell, rodada en el barrio de pescadores Puerto Sánchez, de la ciudad de Paraná.

La recuperación, restauración y conservación de materiales audiovisuales formó parte importante de las reuniones de intercambio regional del Ficer, contexto en el cual quedó inaugurada la flamante Cinemateca de Entre Ríos. La creación de esta cinemateca estaba prevista en la reglamentación de la Ley Audiovisual que el gobernador Gustavo Bordet anunció el miércoles pasado durante la apertura del festival. “Estamos apoyando una causa muy hermosa y noble que tiene que ver con un cine que posee una larga trayectoria en la provincia”, señaló Crespo. “Me emociona este momento porque es un sueño: tener un lugar que cuide de las películas que se hacen en estos lugares y que son tan importantes para pensarnos, para construir una comunidad y un sentir de estos lares”.