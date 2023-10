El escritor, ensayista, profesor universitario y traductor radicado en Estados Unidos, Jorge Majfud sostuvo que en el conflicto entre Palestina e Israel, lo único "nuevo" es el "ataque coordinado que ha costado cientos de vidas en los dos lados".

No obstante, señaló que le "resulta muy dificil de creer" que la frontera "mas militarizada, más brutal del mundo, haya sido atravaseda de una forma relativamente facil".

"Que me digan que el Mossad no sabía eso, es lo mismo que me digan que la CIA no sabia del 9/11. Podríamos especular que tienen las mismas motivaciones y consecuencias. Es más, el wikileaks del 2007 ya había adelantado que desde el lado israelí querían que Hamas tomara posesión del gobierno de la franja de Gaza, para poder declararle la guerra a Gaza como una entidad hostil", aseveró en diálogo con AM750.





"Los conflictos internacionales generan miedos y odios"

En este sentido, Majfud recordó su experiencia tras haber estado en el territorio en conflicto durante la década del 90 y afirmó que la situación "está cada vez peor". "Los que se benefician son los mismos de siempre, los que tienen mucho dinero o los que lo hacen en base a conflictos como estos".

"Los conflictos internacionales son un aglutinador fantástico, levantan odios, miedos y eso ya lo hemos visto por siglos. Y eso es muy conveniente para mandatarios como (Benjamín) Netanyahu", agregó.

"Creo que los grandes líderes de las potencias mundiales deben tratar de encauzar una negociación. No existe una negociación de iguales a iguales, se necesita la intervención de las grandes superpotencias. Que se pongan de acuerdo e inviten a los involucrados", concluyó.