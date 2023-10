Las elecciones generales 2023 dejaron como resultado que Sergio Massa y Javier Milei deben enfrentarse el próximo domingo 19 de noviembre en el balotaje presidencial. Por ese motivo, en la ciudadanía crece la expectativa sobre qué pasará con el feriado del 20 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) solicitó de manera formal al Poder Ejecutivo que traslade el feriado del 20 de noviembre para evitar el ausentismo en el balotaje, una propuesta que días antes el Gobierno había descartado.



Fin de semana largo: ¿Qué pasa con el balotaje?

Hasta el momento, no hay intención de mover el feriado del 20 al 27, pese a que la Cámara Nacional Electoral (CNE) solicitó su traslado de manera formal en una carta dirigida al secretario de la Presidencia, Julio Vitobello.

Imagen: Ministerio del Interior.

Con su pedido, la CNE busca desincentivar el turismo y garantizar la presencia y participación de los ciudadanos en los comicios.

Una situación similar se dio en 2015, cuando el balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, celebrado el domingo 22 de noviembre, provocó la postergación del feriado, que pasó al fin de semana siguiente.



Qué dijeron desde Presidencia

Fuentes del Ministerio de Interior habían indicado que el Gobierno analizaba mover el feriado del lunes 20 de noviembre al 27. Sin embargo, la vocera presidencial desmintió la información.



"Ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado", posteó la vocera presidencial en X.



Después, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, ratificó que el feriado no se alteraría porque ya se encuentra programado de esa forma por ley.

"No se va a modificar. Desarmarlo es desarmarle a varios argentinos sus vacaciones y la verdad que no nos parece. Si hay argentinos que programaron sus descansos reprogramarlo ahora me parece que traería más problemas que beneficios", expresó.

Qué se celebra el 20 de noviembre

El fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de noviembre de 2023 se convierte en un fin de semana de tres días, porque el lunes 20 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.



El 20 de noviembre de 1845 en la Batalla de la Vuelta de Obligado soldados argentinos enfrentaron a la flota anglo-francesa, que pretendía avanzar en los territorios del país a través del Río Paraná. El gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia.

La fecha se celebra desde 1974 por iniciativa del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Luego fue promovida a feriado nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia el 3 de noviembre de 2010, año del Bicentenario de Argentina, por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

