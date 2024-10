FESTIVALIPSIS ► Creamfields Argentina tiró organigrama para su edición de regreso y las jornadas quedaron armadas con Alesso, Klimanjaro, Peces Raros, Steve Aoki, Tiga o DJ Stingray el sábado 16/11, y con Swedish House Mafia, Alan Walker, Babasónicos, DJ Tennis, Nina Kraviz, Richie Hawtin o Sasha el domingo 17/11, todo en el Parque de la Ciudad ► En el mismo predio, Buenos Aires Trap anunció que tendrá a Duki, Neo Pistea, Nicki Nicole, C.R.O, Bhavi, LIT killah, Acru, Saramalacara, Dano, Zeballos, Agusfortnite2008+Stiffy, Six Sex, Soui Uno y más el sábado 7/12; y Bizarrap, Eladio Carrión, Cazzu, Khea, La Zowi, Bardero$, Pablo Chill-E, Lara91k, Taichu, Stuart, Klan y más el domingo 8/12 ► Cosquín Rock 2025 confirmó su grilla para las citas de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba: tendrá como cabezas de serie a Babasónicos, Airbag, Divididos, Wos, Dillom, Las Pastillas del Abuelo y No Te Va Gustar (15/2) y a Los Piojos, Nicki Nicole, Skay, La Delio Valdez, CA7RIEL & Paco Amoroso, Luck Ra y Deadmau5 (16/2) ► Y Quilmes Rock anunció un convoy de nuevos confirmados para su edición 2025 (5, 6 y 12/4), que incluye desde No Te Va Gustar, Rata Blanca, Horcas y A.N.I.M.A.L hasta Blair, Nenagenix, Doppel Gangs y Nina Suárez, pasando por 107 Faunos, Nico Cota, Boom Boom Kid o El Kuelgue.



PASAME LA DATA ► La Universidad de Palermo convoca a sus Talleres Open DC, con workshops, charlas y propuestas sobre fotografía, audiovisual, arquitectura, comunicación, creatividad digital, moda, música o diseño de productos y espacios, del 21 al 25/10 ► Y también abrió la convocatoria para el Seminario de Cine del Festival Internacional de Cine de la UBA, donde participarán Leonardo Sbaraglia, Daniel Burman, Diego Lucero y más, del 16 al 22/10.

QUÉ SECUENCIA ► Proyecciones, modelos vivos, talleres, torneos de art toys, mesas de artistas emergentes, muestras de originales de historieta, sets musicales y todo tipo de actividades interactivas arman la propuesta del festival Hoy Viñetas 2024, que entre el miércoles 9 y el domingo 13/10 ocupará diversas salas y espacios del CCK con historietas, ilustraciones y animaciones argentinas.

¿ESTÁS PARA SALIR? ► Este sábado 5/10, y después de seis discos de estudio y casi 15 años de historia, el grupo indie porteño Tobogán Andaluz celebra su reunión luego de tres años con la grabación de su primer disco en vivo en Niceto Club ► El lunes 7/10, la Fiesta ¡FA! vuelve a CABA después de sus escalas marplatenses y montevideanas, con Pato Smink, Mex Urtizberea e invitadxs en C Complejo Art Media ► El martes 8/10, el colectivo marplatense Pleamar se inspira en el sonido del mar para su participación con performances sonoras en el ciclo de artes electrónicas Martec, en el Centro Cultural San Martín ► Y el jueves 10/10, Santiago Motorizado hace nueva función de sus vivos Amigos & Amigas en C Complejo Art Media, con invitados sorpresa en una saga que en sus fechas previas contó con Vicentico, Julieta Venegas, Barbi Recanati y más.

PANTALLAZOS ► Desde este lunes 7/10, las medianoches de octubre son para el ciclo Fear Fest 2024 en AMC, que celebra el espíritu halloweenero con los últimos tres spin-offs de The Walking Dead (Dead City, The Ones Who Live, Daryl Dixon) y el doblete de series del universo Anne Rice, Entrevista con el vampiro y Brujas de Mayfair ► Por otro lado, hasta el jueves 10/10, el festival Espanoramas proyectará títulos de cine español en el Malba y la Sala Leopoldo Lugones del Centro Cultural San Martín ► Y del miércoles 9 al domingo 13/10 habrá edición mendocina para el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, con charlas y programación temática en funciones gratuitas, tanto presenciales como por streaming.

DE VISITANTE ► No paran de venir, y antes de terminar el año será el turno de la cantautora española Rozalén (11/10, La Trastienda), de los country rockers estadounidenses Supersuckers (20/10, Uniclub), del dj y productor español Edu Imbernón (26/10, R9, Tafi Viejo, Tucumán), del reggaetonero portorriqueño Anuel AA (29/10, 30/10, 3/11 y 5/11, Tecnópolis), de los indies fraternales británicos The Magic Numbers (14/11, Teatro Vorterix), de la popera urbana colombiana Greeicy (22/11, GEBA) y de los rockeros británicos Bring Me The Horizon (8/12, Movistar Arena).



HACELA SIMPLE ► Yo puse las canciones en tu playlist... bueno, en realidad fueron Esteban Fulco (No me idealicés), Tótem y Tabú (Acero), Ren Casini (Lentamente), Botta (Mentí), Nico Lindblom (Me quedo tan solo), Ignacia (Rojo), Bellinzonic (A primera vista primavera y Clarita), El Tío Valen (Día tras día), Ilan Amores + Kun el Príncipe del Acordeón (Morir de amor), Lobel (Melodía del adiós), Fr4nz (Cordo besa), La Medianera + Sevander (Tormentón), Puebla (Pesadillas), Zoe Gotusso (Lara) y Manu Estrach (Solo palabras).







